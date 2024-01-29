Ученые из Перми создали систему на основе ИИ для диагностики сколиоза по фотографиям спины

Исследователи Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) для диагностики сколиоза по фотографиям спины. Решение использует нейросетевой алгоритм, который определяет ключевые точки на поверхности спины человека, позволяя комплексно оценить нарушения осанки и деформации опорно-двигательного аппарата.
Для обучения нейросети было использовано 3 тыс. фотографий спин детей и взрослых, на которых отмечены 16 специальных точек, определяющих положение позвоночника. Точность определения сколиоза с использованием ИИ-программы достигает 85%. Программа может быть использована врачами или пациентами через приложение для экспресс-анализа по одной фотографии или расширенного анализа по видеофайлу спины с разных ракурсов. Результатом является расшифровка значений и рекомендации по профилактическим упражнениям.
Это инновационное решение предоставляет более точный и доступный метод диагностики сколиоза, что может помочь предупредить негативные последствия для здоровья. В настоящее время традиционные методы диагностики включают осмотр и лучевые методы, которые нельзя применять часто, в отличие от данной ИИ-системы, сообщает ТАСС.
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