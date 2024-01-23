Первый единый портал госимущества для нужд МСП запустили в России

В России появилась первая единая онлайн-платформа для предоставления государственного имущества в распоряжение малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили представители пресс-службы Корпорации МСП. Информация о разнообразном имуществе, доступном для использования предпринимателями, теперь собрана в едином сервисе-агрегаторе под названием "Имущество для бизнеса" на цифровой платформе МСП.РФ. Ранее такую информацию можно было получить лишь в офисе МФЦ или заказав выписку через портал "Госуслуги". Корпорация МСП занимается формированием реестра имущества.

По данным Корпорации МСП, в настоящее время в базе доступно более 48 тыс. свободных объектов, и информация постоянно обновляется из 85 регионов и более 7,5 тыс. муниципальных образований. С помощью нового сервиса на цифровой платформе МСП.РФ предприниматели могут легко найти офисные помещения, подходящие для развития производства, или выбрать земельные участки, соответствующие их требованиям. Также создан раздел с участками и помещениями, подходящими для гостиниц, и в настоящее время их число превышает 300, сообщает ТАСС.

Генеральный директор Корпорации МСП, Александр Исаевич, отметил, что за две недели работы сервиса им воспользовались более 7 тыс. предпринимателей, что свидетельствует о высоком интересе бизнеса к возможности получения льготного имущества для своего развития. Важным аспектом является то, что сервис обеспечивает прозрачность и открытость в реализации государственного и муниципального имущества. На цифровой платформе МСП.РФ также представлены объекты, которые могут предоставляться малому и среднему бизнесу на льготных условиях в соответствии с законом 209-ФЗ. Поиск работает по всем регионам, и предприниматели могут подписаться на уведомления о новых объектах, соответствующих их запросам.

Пресс-служба пояснила, что при разработке сервиса "Имущество для бизнеса" особое внимание уделялось простоте, удобству и скорости поиска. Предпринимателям не требуется разбираться, на каких электронных площадках будут проводиться конкурсные процедуры, и где искать владельца. Каждое предложение содержит ссылку на страницу торгов и контакт для связи. Для выбора необходимого имущества достаточно авторизоваться на МСП.РФ через портал "Госуслуги" и указать параметры для формирования списка объектов. Новый сервис на цифровой платформе доступен представителям малого и среднего бизнеса, самозанятых и физических лиц.