Ученые: некоторые бактерии могут оставаться в организме человека долгие годы

Недавнее исследование, опубликованное в Nature Communications, выявило, что антибиотикорезистентные бактерии могут оставаться в организме человека до девяти лет, вызывая потенциальные повторные инфекции. Было изучено более 70 человек с уже существующими заболеваниями, с акцентом на устойчивых штаммах бактерий Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli.

Ключевые результаты исследования подчеркивают, что эти "супербактерии" адаптируются быстро, а затем сохраняются в организме, претерпевая незначительные изменения. Это усложняет лечение стандартными антибиотиками и увеличивает риск передачи инфекции от пациентов другим людям.

Изучение подчеркивает необходимость соблюдения гигиенических мер и строгого инфекционного контроля. Для противодействия этому явлению важно разработать новые антибиотики и стратегии лечения, придерживаться ответственного использования антибиотиков, принимая их только по назначению врача и завершая полный курс лечения, сообщает Ferra.Ru.