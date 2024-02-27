Чтобы нивелировать в стране ажиотажный спрос и стабилизировать цены на топливо, правительство России на шесть месяцев будет введен запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Действовать он начнет с 1 марта, сообщает "Российская газета".



Запрет не относится к дружесвенным странам-соседям, с которыми уже были согласованы объемы поставок, это: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Монголия, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия.

Правительство идёт на такой резкий шаг, чтобы стабилизировать цены на горючее и нивелировать влияние внешних факторов на цены внутри страны. Сейчас цены могут повышаться в зависимости от внешней ситуации на рынке, инфляции и других факторов. Тем более что Россия - крупнейший в мире экспортер углеводородов.