В 2024 году ФНС впервые соберет с россиян налог на процентные доходы от банковских вкладов. Закон принят уже давно, однако сроки его вступления в силу сдвинулись, чтобы облегчить жизнь гражданам в период кризиса. Теперь же все те, кто разместил средства в банках в 2023 году и получил чересчур высокий доход, обязаны будут заплатить налог.
Единственные доходы, которые освободили от уплаты налогов, - это средства, полученные от унаследованных вкладов, либо доходы по вкладам, размер которых составил менее 1%.
Уточняется, что декларировать цифры не потребуется - все кредитные организации самостоятельно отправят в ФНС необходимую информацию. Сумму оплаты рассчитают специалисты, а срок уплаты продлится до конца 2024 года.
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