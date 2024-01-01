В 2024 году ФНС впервые соберет с россиян налог на процентные доходы от банковских вкладов. Закон принят уже давно, однако сроки его вступления в силу сдвинулись, чтобы облегчить жизнь гражданам в период кризиса. Теперь же все те, кто разместил средства в банках в 2023 году и получил чересчур высокий доход, обязаны будут заплатить налог.

Единственные доходы, которые освободили от уплаты налогов, - это средства, полученные от унаследованных вкладов, либо доходы по вкладам, размер которых составил менее 1%.

Уточняется, что декларировать цифры не потребуется - все кредитные организации самостоятельно отправят в ФНС необходимую информацию. Сумму оплаты рассчитают специалисты, а срок уплаты продлится до конца 2024 года.