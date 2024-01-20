Cоглашение о сотрудничестве с Московской неделей моды готовится подписать Индия

Индийская модная индустрия готовится заключить соглашение о партнерстве с Московской неделей моды с целью организации взаимного обмена и сотрудничества. Председатель Совета по дизайну одежды Индии Сунил Сейти подтвердил эту информацию в беседе с ТАСС. Согласно его словам, на данный момент ведутся переговоры, и контракт будет подписан в ближайшее время.

"Мы находимся в процессе взаимодействия с Московской неделей моды, и в скором времени мы подпишем контракт. Это позволит нам направлять наших дизайнеров на Московскую неделю моды, а также принимать их на Индийской неделе моды", - отметил председатель.

Он выразил удовлетворение от скорого завершения этого важного этапа и выразил надежду на объявление об этом в течение недели.

Сейти подчеркнул, что, учитывая отсутствие многих западных брендов на российском рынке, открывается отличная возможность для индийских дизайнеров заявить о себе и открыть свои магазины. В ответ на вопрос о перспективах российской модной индустрии в Индии, он подчеркнул, что основной целью будущего сотрудничества является взаимная выгода, сообщает ТАСС.

Сейти также упомянул возможное появление российских дизайнеров на Индийской неделе моды, которая, возможно, состоится в октябре в Дели, в зависимости от скорого заключения соглашения. Он завершил свое высказывание, подчеркнув высокий интерес со стороны Индии и уверенность в успешном завершении этого проекта.

Сейти также отметил свое участие в международной встрече женского клуба, прошедшей в посольстве РФ в Нью-Дели, где он поделился информацией об вызовах, стоящих перед индийской модной индустрией, а также обсудил перспективы и тенденции ее будущего развития. Он высоко оценил первый международный форум BRICS+ Fashion Summit, который проходил в Москве, и отметил большой интерес к работам четырех индийских дизайнеров, представивших свои творения на этом мероприятии.