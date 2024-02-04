Некоторые страны предупреждают туристов об опасных обезьянах

Япония, Индия и Таиланд выдали предупреждение туристам и местным жителям о "дьявольских обезьянах", вызванное серией жестоких нападений за последние месяцы. Власти рекомендуют избегать подкормки обезьян, так как это может привести к агрессивным реакциям, включая рваные раны и переломы. Эксперты также подчеркивают опасность приближения к животным, советуя обращать внимание на их мимику, особенно на скалывание зубов, что сигнализирует об агрессии, сообщает Российская Газета.