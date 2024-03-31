В "РГ" рассказали, что показал эксперимент по маркировке титановой продукции

Эксперимент по маркировке титановой продукции, завершившийся 31 марта, был инициирован правительством России в 2023 году с целью улучшения контроля за использованием контрафактных материалов в промышленности. Минпромторг и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) были ответственны за его проведение.

Титан, известный своей легкостью, прочностью и устойчивостью к коррозии, играет важную роль в высокотехнологичных отраслях, таких как авиастроение, космическая промышленность, судостроение и медицина. Он также является ключевым материалом для глобальной зеленой энергетической инфраструктуры и оборонного производства.

Эксперты подчеркивают сложности обработки титана, что делает его дорогостоящим и основополагающим в производстве. Несмотря на то, что Россия является одним из крупнейших производителей металлического титана, она столкнулась с вызовами в обеспечении качественного и легального оборота этого металла.

Эксперимент по маркировке включал всех ключевых участников рынка титановой металлопродукции, среди которых производители, отраслевые дома, научно-исследовательские институты и потребители. Он позволил проследить путь от производства до конечного потребителя, обеспечивая высокое качество и безопасность продукции.

Хотя поставленные цели были достигнуты, ЦРПТ выразили намерение расширить эксперимент на новые типы продукции и этапы прослеживания, а также на розничные и онлайн-ритейлы с целью улучшения контроля и борьбы с контрафактом.

Заключительное мнение выражено в поддержке обязательной маркировки титановой металлопродукции, ожидая положительного решения правительства по этому вопросу, сообщает Российская Газета.