Представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов рассказал о своем мнении по поводу нежелания Запада признавать крымский референдум. Он уверен, что власти стран надеялись разместить на территории Севастополя собственную военную базу.

Однако Россия испортила эти планы, так как отсутствие Черноморского флота представляло определенную угрозу государству.

- Этим и объясняется столь жесткое, и истеричное нежелание Запада признать легитимный референдум в Крыму и правомерность его воссоединения с Россией, - сообщил Мурадов.

Возвращение Крыма в Россию помогло в безопасности: защищены южное и юго-западные направления.