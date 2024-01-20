Жертвами израильских обстрелов лагерей беженцев в Газе стали более 20 человек

Более 20 человек погибли в ходе израильских атак на лагери палестинских беженцев Аль-Бурейдж и Аль-Магази, а также в районе Аль-Масдар в центральной части сектора Газа, сообщает телеканал Al Mayadeen из Бейрута.
По данным канала, боевики палестинских группировок сражаются с израильскими военными подразделениями в городе Газа. Движение войск зафиксировано в районах Тель-эль-Хава и Шейх-Аджлин, которые находятся на юго-западе города. Как отмечает Al Mayadeen, вооруженные столкновения также происходят на восточной окраине лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа, сообщает ТАСС.
По информации телеканала Al Jazeera из Катара, четыре человека погибли в результате израильского удара по лагерю палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.
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