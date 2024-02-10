Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили новый вид червей, Steinernema adamsi, который обладает потенциалом защищать посевы от насекомых-вредителей. Эти микроскопические нематоды могут быть использованы в сельском хозяйстве, особенно в теплых и влажных регионах, где другие полезные виды нематод не могут выжить.
S. adamsi принадлежит к семейству Steinernema, известному своим использованием в биологическом контроле насекомых-паразитов без применения пестицидов. Этот новый вид червей обладает уникальными свойствами, которые могут быть ценны в экологических и эволюционных исследованиях, а также в аграрной сфере.
Исследователи выяснили, что S. adamsi живет в почве, где ищет и заражает насекомых-жертв. После заражения насекомое умирает в течение 48 часов, а популяция червей резко увеличивается. Было подтверждено, что эти черви успешно уничтожают насекомых, включая восковую моль.
Исследователи планируют дальнейшие исследования для выявления дополнительных свойств и потенциального применения S. adamsi в борьбе с различными видами насекомых-вредителей, сообщает Красная Весна.
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