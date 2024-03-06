МЧС РФ обратилось к правительству с просьбой разрешить провести проверку пожарной безопасности крупных складов, несмотря на действующий мораторий на проверки бизнеса. Поводом для этого послужил крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах.
В министерстве предполагают провести проверки складских объектов площадью более 10 тыс. кв. м. и высотой стеллажей для хранения в 5,5 м. Всего в стране насчитывается около 1500 таких логопарков. Эксперты предупреждают, что из-за больших площадей складов проверки могут занять много времени.
Крупный пожар на складе в Шушарах начался 13 января и имел максимальный, пятый, ранг сложности, напоминают "Ведомости".
Масштабы работы российской разведки обеспокоили Запад
Западные спецслужбы считают, что российская разведывательная деятельность сейчас так же высока или даже выше, чем во времена холодной войны.
Цены на нефть Россия и ОПЕК+ не будут задирать
В сам альянс нефтеэкспортеров Россия не входит, но участвует в расширенном формате ОПЕК+.
Синоптики обещают холодный март в большинстве регионов страны
В Приморском крае, Татарстане, Самарской и Саратовской областях специалисты прогнозируют наиболее холодную погоду