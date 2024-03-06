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МЧС проверит логопарки после пожара у Wildberries
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:05

МЧС проверит логопарки после пожара у Wildberries

МЧС РФ обратилось к правительству с просьбой разрешить провести проверку пожарной безопасности крупных складов, несмотря на действующий мораторий на проверки бизнеса. Поводом для этого послужил крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах.

В министерстве предполагают провести проверки складских объектов площадью более 10 тыс. кв. м. и высотой стеллажей для хранения в 5,5 м. Всего в стране насчитывается около 1500 таких логопарков. Эксперты предупреждают, что из-за больших площадей складов проверки могут занять много времени.

Крупный пожар на складе в Шушарах начался 13 января и имел максимальный, пятый, ранг сложности, напоминают "Ведомости".

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