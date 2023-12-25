Отсутствие акций против россиян в НХЛ объяснили на Украине

Главный тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич объяснил отсутствие проведения акций против российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В своем заявлении тренер подчеркнул, что НХЛ представляет собой огромную структуру, действующую независимо, и ей следует избегать вмешательства в политические вопросы.
"НХЛ — это большая машина, которая сама себя регулирует. Ей необходимо и важно сохранять нейтралитет по отношению к политике", — подчеркнул Христич.
Тренер также подчеркнул, что лига стремится избегать любых проявлений политики и не допустит проведения политических акций в ее рамках.
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