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Врач Мясников разобрал несколько популярных мифов о здоровье сердца
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 23:13

Врач Мясников разобрал несколько популярных мифов о здоровье сердца

Врач Александр Мясников объяснил, что не все жиры вредны, подчеркнув важность полиненасыщенных жирных кислот, таких как омега-6. Мясников также опроверг предположение о вреде сна на левом боку для сердца, отметив, что это не влияет на его работу.

Он подчеркнул, что проблемы могут возникнуть, если сердце больное, особенно при слабой мышце, ведущей к сердечной недостаточности. В таких случаях рекомендуется поднимать головной конец кровати. Мясников также отметил влияние ОРВИ на сердце и призвал регулярно проходить диспансеризацию, чтобы выявить факторы риска, такие как холестерин, сахар, давление, индекс массы тела и наследственная предрасположенность.

Врач также коснулся вопроса о количестве ударов сердца, отметив, что хотя официальная медицина отрицает программирование сердца на определенное количество ударов, нельзя полностью исключить влияние тренированности на пульс, сообщает Аргументы И Факты.

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