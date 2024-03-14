Врач Дроздова подчеркивает важность диспансеризации для поддержания здоровья

Диспансеризация и регулярные обследования помогают выявить хронические заболевания на ранних стадиях и предотвратить их развитие. Врач отмечает, что многие люди откладывают прохождение обследований из-за занятости, но напоминает, что специалисты диспансера находятся в одном месте, а результаты доступны сразу.
Для выявления скрытых заболеваний используются специальные скрининговые исследования.
Диспансеризацию рекомендуется проходить раз в три года до 39 лет и ежегодно после 40 лет, а записаться на обследования можно через портал Госуслуг или напрямую в поликлинике, сообщает Аргументы И Факты.
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Американские ученые назвали худшее время для человеческого организма
Исследование, проведенное американскими специалистами из Мичиганского университета, выявило, что наиболее вредным временем для организма человека является сон между 5 и 6 часами утра.
Кончаловский собирает материал для своего исследования, посвященного народам России и их отношениям между собой
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В Донецкий краеведческий республиканский музей поступило множество новейшего оборудования, среди которого плазменные телевизоры, виртуальные промоутеры и трехмерные объекты. Все оборудование носит выставочно-экспозиционный характер. На создание в музее современной обстановки ушло 13,7 миллионов рублей.