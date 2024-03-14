Врач Дроздова подчеркивает важность диспансеризации для поддержания здоровья

Диспансеризация и регулярные обследования помогают выявить хронические заболевания на ранних стадиях и предотвратить их развитие. Врач отмечает, что многие люди откладывают прохождение обследований из-за занятости, но напоминает, что специалисты диспансера находятся в одном месте, а результаты доступны сразу.

Для выявления скрытых заболеваний используются специальные скрининговые исследования.

Диспансеризацию рекомендуется проходить раз в три года до 39 лет и ежегодно после 40 лет, а записаться на обследования можно через портал Госуслуг или напрямую в поликлинике, сообщает Аргументы И Факты.