Премьер-министр Франции Габриэль Атталь обнародовал решение правительства по повышению уровня террористической угрозы. Планка достигла наивысшей - к такому решению пришли участники совещания Совета по национальной обороне.
- Мы решили повысить уровень Vigipirate до самого высокого: "срочная угроза нападения", - сообщил политик на личной странице в социальной сети.
Напомним, что накануне во Франции собрали заседание Совета по обороне, инициатором стал президент страны Эммануэль Макрон. Причина - теракт в подмосковном "Крокус Сити", куда во время концерта ворвались вооруженные террористы и устроили стрельбу.
Во Франции собрали заседание совета по обороне из-за теракта в "Крокусе"
Обсуждение было посвящено последствиям теракта.
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