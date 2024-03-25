Премьер-министр Франции Габриэль Атталь обнародовал решение правительства по повышению уровня террористической угрозы. Планка достигла наивысшей - к такому решению пришли участники совещания Совета по национальной обороне.

- Мы решили повысить уровень Vigipirate до самого высокого: "срочная угроза нападения", - сообщил политик на личной странице в социальной сети.

Напомним, что накануне во Франции собрали заседание Совета по обороне, инициатором стал президент страны Эммануэль Макрон. Причина - теракт в подмосковном "Крокус Сити", куда во время концерта ворвались вооруженные террористы и устроили стрельбу.