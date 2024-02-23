Amazon Studios запускает производство сериала "Бегущий по лезвию 2099"

Съемки пройдут на пражской киностудии Barrandov, начиная с июня. История произойдет через 50 лет после событий "Бегущего по лезвию 2049".

Режиссером назначен Джонатан ван Тюллекен, а Ридли Скотт, режиссер оригинального фильма 1982 года, присоединяется в качестве исполнительного продюсера. Бюджет на съемки в Чехии оценивается в $43 миллиона, сообщает Газета.Ру.