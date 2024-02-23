Amazon Studios запускает производство сериала "Бегущий по лезвию 2099"

Съемки пройдут на пражской киностудии Barrandov, начиная с июня. История произойдет через 50 лет после событий "Бегущего по лезвию 2049".
Режиссером назначен Джонатан ван Тюллекен, а Ридли Скотт, режиссер оригинального фильма 1982 года, присоединяется в качестве исполнительного продюсера. Бюджет на съемки в Чехии оценивается в $43 миллиона, сообщает Газета.Ру.
Toyota столкнулась с угрозой прекращения выпуска Land Cruiser из-за мошенничества ее дочерней компании
В январе выяснилось, что компания Toyota Industries предоставляла недостоверные данные о выбросах некоторых дизельных двигателей, включая те, что устанавливаются на Land Cruiser 300, Hiace и другие модели.
Археологи из Мексики провели исследование города Митла, расположенного в долине Оахака
С использованием передовых технологий, включая георадар (GPR), электротомографию (ERT) и интерферометрию окружающего сейсмического шума (AIRSA), иследователи обнаружили подземный лабиринт, который, вероятно, является частью местного представления о мире мертвых.
Уход некоторых автобрендов из России привел к серьезным проблемам для местных автовладельцев
В отличие от практики в других странах, где автопроизводители проводят отзывные кампании и берут на себя расходы на ремонт, в России ситуация иная. Российские владельцы остались один на один со своими проблемами из-за отсутствия технической поддержки со стороны ушедших автокомпаний.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" собирается запустить прямые рейсы в Харбин из пяти городов России
Планируется, что весной 2024 года регулярные рейсы будут доступны из Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска и Новосибирска.