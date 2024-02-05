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Франция: «Мы устали». Филиппо требует снять санкции с РФ, чтобы вернуть дешевый газ
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:37

Франция: «Мы устали». Филиппо требует снять санкции с РФ, чтобы вернуть дешевый газ

Лидер движения «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо сообщил, что необходимо снять санкции с России, чтобы в страну опять поступал дешевый газ. Об этом он заявил на своей странице в соцсетях.

- Новое резкое повышение цен на газ с июля: от 5,5 до 10,5 процента! Новое безумие, которое коснется миллионов французских домохозяйств и множества предприятий! - так политики мотивировал свои высказывания.

Антироссийские санкции он назвал идиотскими из-за того, что люди вынуждены покупать более дорогой газ.

- Французы более чем устали от всех этих глупостей! - добавил политик.

Европейские страны уже не раз отмечали, что такие ограничения в отношении РФ просто неэффективны.

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