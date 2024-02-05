Во главе протестов Германия и Франция, однако фермеры Италии, Греции, Португалии, Нидерландов, Испании и Бельгии тоже вышли на улицы. Всего уже более трети стран Евросоюза охвачены протестами против политики ЕС в отношении своих аграриев.

Главное требование у всех одно. Фермеры Старого света против импорта дешевой сельхозки из-за рубежа. И не только дешевая украинская сехозпродукция вызывает гнев земледельцев. Протесты во многом вызваны еще и готовящимся соглашением между Евросоюзом и государствами Латинской Америки.

Жесткие акции прямого действия по блокировке дорог, рынков, аэропортов, дымовые шашки и костры на улицах - такова сейчас обстановка на улицах европейских столиц. Недовольные политикой Евросоюза фермеры выбрасывают свои продукты прямо на дорогу, показывая, что она ничего больше не стоит.