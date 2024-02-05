Во главе протестов Германия и Франция, однако фермеры Италии, Греции, Португалии, Нидерландов, Испании и Бельгии тоже вышли на улицы. Всего уже более трети стран Евросоюза охвачены протестами против политики ЕС в отношении своих аграриев.
Главное требование у всех одно. Фермеры Старого света против импорта дешевой сельхозки из-за рубежа. И не только дешевая украинская сехозпродукция вызывает гнев земледельцев. Протесты во многом вызваны еще и готовящимся соглашением между Евросоюзом и государствами Латинской Америки.
Жесткие акции прямого действия по блокировке дорог, рынков, аэропортов, дымовые шашки и костры на улицах - такова сейчас обстановка на улицах европейских столиц. Недовольные политикой Евросоюза фермеры выбрасывают свои продукты прямо на дорогу, показывая, что она ничего больше не стоит.
Итальянский нейрохирург Канаверо раскритиковал мозговой имплант Маска
Итальянский нейрохирург Серджо Канаверо считает, что предложенная модель не только устарела, но и служит другим целям, несовпадающими с заявленными. Он указывает, что подобные технологии уже применяются, и считает проект Маска коммерческим трюком с фокусом на виртуальной реальности.
Ученые из Университета Западной Шотландии обнаружили, что свекольный сок полезен для полоскания рта
Исследование показало, что содержащийся в свекольном соке нитрат способен предотвращать рост вредных бактерий в полости рта. Этот эффект особенно важен для людей, подверженных заболеваниям десен из-за высокого уровня потребления сахара, таких как спортсмены.
Вице-спикер СФ Святенко предложила разработать новые программы для семейного отдыха с детьми
В выступлении на Международной выставке-форуме "Россия" Инна Святенко подчеркнула, что семейный отдых внутри страны важен для укрепления семейных ценностей и должен быть отражен в планах туристской отрасли.
Дерматолог Сартор подчеркивает, что недостаток сна - главная причина неэффективности антивозрастной косметики
Согласно заявлению дерматолога Куин-Джао Сартора, организм не может эффективно бороться с окислительным стрессом, ответственным за повреждение клеток, при недостаточном сне. Нарушение баланса сна становится сильным катализатором старения, поскольку приводит к увеличению производства пероксидов и свободных радикалов.