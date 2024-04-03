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В туристической индустрии России наблюдается возрастающий интерес к путешествиям в Европу
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:37

В туристической индустрии России наблюдается возрастающий интерес к путешествиям в Европу

Туроператоры отмечают значительный рост запросов на туры в различные страны континента, особенно в Италию, Францию, Черногорию и Кипр. Повышенный спрос также заметен на экскурсионные туры и индивидуальные поездки.

Несмотря на то, что спрос пока не вернулся к уровню до пандемии, Европа снова становится привлекательным направлением для отдыха. Адаптация к новым условиям, таким как длительное ожидание виз и изменения в авиарейсах, способствует этому росту. Некоторые туроператоры также отмечают возможность стыковочных рейсов через страны СНГ и Ближнего Востока, благодаря открытию Венгрии и Румынии для выдачи шенгенских виз.

Хотя интерес к путешествиям в Европу увеличивается, ожидается, что рост туристических поездок из России будет ограничен в этом году.

Финляндия остается закрытой для туристов, что может негативно сказаться на потоке туристов. В целом, тенденция возвращения интереса к Европе заметна, и туристические компании активно предлагают разнообразные туры по этому направлению, сообщает SM.News.

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