Врач Васильева предупреждает об опасности употребления стевии для определенных групп людей

Врач-диетолог Полина Васильева рекомендует исключить стевию из рациона у тех, кто страдает пониженным артериальным давлением или имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Хотя стевия имеет низкую калорийность и не вызывает резкого увеличения уровня глюкозы в крови, она может привести к снижению давления, что нежелательно для людей с низким давлением.
Диетолог также подчеркивает, что вредное воздействие стевии возможно при превышении рекомендуемой дозы (4 мг на 1 кг массы тела в сутки). Однако стевия не является вредной для здоровья при отсутствии аллергии или других заболеваний, и ее употребление может быть безопасным для большинства людей, сообщает Газета.Ру.
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