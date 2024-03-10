Врач Васильева предупреждает об опасности употребления стевии для определенных групп людей

Врач-диетолог Полина Васильева рекомендует исключить стевию из рациона у тех, кто страдает пониженным артериальным давлением или имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Хотя стевия имеет низкую калорийность и не вызывает резкого увеличения уровня глюкозы в крови, она может привести к снижению давления, что нежелательно для людей с низким давлением.

Диетолог также подчеркивает, что вредное воздействие стевии возможно при превышении рекомендуемой дозы (4 мг на 1 кг массы тела в сутки). Однако стевия не является вредной для здоровья при отсутствии аллергии или других заболеваний, и ее употребление может быть безопасным для большинства людей, сообщает Газета.Ру.