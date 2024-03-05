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В Ленобласти запущен мост-гигант через реку Волхов
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 20:15

В Ленобласти запущен мост-гигант через реку Волхов

В Ленинградской области открыт новый мост-гигант через реку Волхов в Киришах. Он позволит обеспечить стратегическую и экономическую безопасность Киришей и всей области.

Сооружение построено на два года раньше контрактных сроков в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Новый мост даст дополнительный импульс развития крупному промышленному центру Ленинградской области, связав Кириши с дорогой на Волхов и Зуево.

Это вторая крупная мостовая стройка на сети региональных дорог Ленобласти после моста через Свирь в Подпорожье.

Новый мост расположен в 23 метрах выше по течению Волхова от оси старого моста, построенного в 1966 году и практически выработавшего свой ресурс.



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