В Ленинградской области открыт новый мост-гигант через реку Волхов в Киришах. Он позволит обеспечить стратегическую и экономическую безопасность Киришей и всей области.
Сооружение построено на два года раньше контрактных сроков в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Новый мост даст дополнительный импульс развития крупному промышленному центру Ленинградской области, связав Кириши с дорогой на Волхов и Зуево.
Это вторая крупная мостовая стройка на сети региональных дорог Ленобласти после моста через Свирь в Подпорожье.
Новый мост расположен в 23 метрах выше по течению Волхова от оси старого моста, построенного в 1966 году и практически выработавшего свой ресурс.
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