Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовались беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) для атак на населенные пункты на левобережье Днепра в Херсонской области. Управляющий делами поселка Днепряны Новокаховского округа, Валерий Козлов, сообщил о нападении до 30 дронов, направленных на транспорт в районе Новых Лагерей.

Атаки призваны уничтожить гражданский спецтранспорт, включая машины скорой помощи, пожарных и коммунальных служб. Разрушения и пострадавшие жизни населения становятся следствием массированных атак, создавая серьезные угрозы для безопасности граждан. Губернатор Херсонской области также подтвердил продолжающиеся атаки на Новую Каховку, которые привели к численным жертвам и разрушениям.