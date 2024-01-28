Беспилотные атаки на цивильные объекты: дроны ВСУ на Левобережье Днепра разрушают транспорт и угрожают жизни

Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовались беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) для атак на населенные пункты на левобережье Днепра в Херсонской области. Управляющий делами поселка Днепряны Новокаховского округа, Валерий Козлов, сообщил о нападении до 30 дронов, направленных на транспорт в районе Новых Лагерей.
Атаки призваны уничтожить гражданский спецтранспорт, включая машины скорой помощи, пожарных и коммунальных служб. Разрушения и пострадавшие жизни населения становятся следствием массированных атак, создавая серьезные угрозы для безопасности граждан. Губернатор Херсонской области также подтвердил продолжающиеся атаки на Новую Каховку, которые привели к численным жертвам и разрушениям.
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