Президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию, произнося речь в Милуоки. Действующий лидер не смог правильно назвать даты своего нахождения на посту.

- Я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность, - сказал Байден во время трансляции, которую вел Белый дом.

Журналисты оперативно произвели расчеты: окончательные итоги состоялись 15 декабря 2020 года, а в должность Байден вступил 20 января 2021 года. Увы, ни та, ни другая дата не подходят.

До этого Байден нелестно высказался в сторону Путина, однако Россия отреагировала максимально деликатно. Лидер РФ в ответ пожелал президенту Америки здоровья.