Возобновлены ракетные обстрелы из сектора Газа: сирены в городе Ашкелон

В городе Ашкелон на юге Израиля снова прозвучали сигналы воздушной тревоги, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа.

Информация об этом поступила от армейской пресс-службы.

Это стало последовательностью после предыдущей воздушной тревоги в этом регионе 26 января.