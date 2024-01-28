Возобновлены ракетные обстрелы из сектора Газа: сирены в городе Ашкелон

В городе Ашкелон на юге Израиля снова прозвучали сигналы воздушной тревоги, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа.
Информация об этом поступила от армейской пресс-службы.
Это стало последовательностью после предыдущей воздушной тревоги в этом регионе 26 января.
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