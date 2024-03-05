Мария Захарова пригрозила Германии ответными действиями за "прессинг" российских журналистов на территории ФРГ

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова возмутилась действиям немецких властей касательно блокировки российских СМИ на территории ФРГ.
Захарова сказала, что если и дальше будут "прессовать" российские средства массовой информации в ФРГ, то всем немецким журналистам придётся покинуть Россию. Мария Захарова обосновала своё высказывание тем, что российским журналистам не хотят продлевать визы и аккредитацию в Германии.
Недавно по поводу ситуации с "прессингом" российских журналистов в Министерство иностранных дел России был вызван немецкий посол Александра Ламбсдорффа, которому открыто заявили, что если власти Германии и дальше будут позволять себе подобные действия в отношении представителей СМИ из РФ, российские власти будут вынуждены предпринять ответные меры.
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