В 2023 году Tesla Model Y превзошла Toyota Corolla и стала самым продаваемым автомобилем в мире

Продажи Model Y увеличились на 51%, достигнув 1,15 млн единиц, и вытеснили японскую легенду с первой позиции, которую она удерживала в течение 26 лет.

Toyota Corolla теперь занимает второе место с результатом в 1,13 млн машин, в то время как Toyota RAV4 заняла третью строчку. Это значительное событие отражает изменения в предпочтениях покупателей и динамику рынка автомобилей, сообщает Газета.Ру.