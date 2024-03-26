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В 2023 году Tesla Model Y превзошла Toyota Corolla и стала самым продаваемым автомобилем в мире
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:36

В 2023 году Tesla Model Y превзошла Toyota Corolla и стала самым продаваемым автомобилем в мире

Продажи Model Y увеличились на 51%, достигнув 1,15 млн единиц, и вытеснили японскую легенду с первой позиции, которую она удерживала в течение 26 лет.

Toyota Corolla теперь занимает второе место с результатом в 1,13 млн машин, в то время как Toyota RAV4 заняла третью строчку. Это значительное событие отражает изменения в предпочтениях покупателей и динамику рынка автомобилей, сообщает Газета.Ру.

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