В 2023 году Tesla Model Y превзошла Toyota Corolla и стала самым продаваемым автомобилем в мире

Продажи Model Y увеличились на 51%, достигнув 1,15 млн единиц, и вытеснили японскую легенду с первой позиции, которую она удерживала в течение 26 лет.
Toyota Corolla теперь занимает второе место с результатом в 1,13 млн машин, в то время как Toyota RAV4 заняла третью строчку. Это значительное событие отражает изменения в предпочтениях покупателей и динамику рынка автомобилей, сообщает Газета.Ру.
ТАСС: Мьянма планирует расширить прямые авиарейсы для привлечения российских туристов
Помимо уже существующих рейсов из Янгона, Мандалая и Нейпьидо, страна намерена запустить прямые перелеты и из других городов. Это станет частью усилий по модернизации аэропортов и инфраструктуры для обеспечения комфортных условий для туристов.
Стало известно, что новые модели iPhone 16 от Apple будут иметь увеличенный объем оперативной памяти
Увеличение объема оперативной памяти необходимо для обеспечения работы искусственного интеллекта (ИИ) на устройствах.
Исследователи выявили связь между старением и накоплением нежелательных белков
Исследование, опубликованное в журнале Molecular Cell, выявило связь между старением и накоплением нежелательных белков, что может быть фактором как старения, так и развития бокового амиотрофического склероза (БАС).
Врач Рязанцев выделил основные причины хруста в области позвоночника
Хирург и травматолог-ортопед Европейского медицинского центра (EMC) Михаил Рязанцев указал на слабость мышечного корсета, а также на нарушения функционального характера, такие как грыжи и протрузии, которые могут быть косвенными признаками артроза.