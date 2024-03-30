Турецкая авиакомпания Southwind отменила полетную программу из Калининграда в Анталью из-за санкций

Ассоциация туроператоров России (АТОР) подтвердила информацию об отмене полетной программы, добавив, что запрет на полеты был объявлен Брюсселем, и Southwind Airlines лишена возможности взлетать и приземляться на территории ЕС.

Клиентам, приобретавшим туры через оператора PEGAS Touristik на отмененные чартерные рейсы, предоставят полный возврат средств или предложат альтернативные перелеты через Москву и Санкт-Петербург.

Другие туроператоры, такие как Coral Travel, также столкнулись с проблемами из-за отмены полетов Southwind и пересадят своих клиентов на рейсы других авиакомпаний, например, на рейс AZUR Air в Шарм-эш-Шейх в конце марта, сообщает РИА Новости.