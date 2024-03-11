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По данным ФОМ: Путин наберет 81% голосов на выборах
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 14:41

По данным ФОМ: Путин наберет 81% голосов на выборах

По данным ФОМ (Фонд «Общественное мнение») Владимир Путин на предстоящих выборах президента в 2024 году может набрать 81% голосов.

По результатам проведённых опросов уже 69,8% будут составлять явку на выборах. Опрос "ФОМнибус" был проведён среди 1,5 тысяч опрошенных старше 18 лет из 104 городов, сел, деревень в 53 субъектах РФ.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта. Выборы продлятся три дня: с 15 до 17 марта. На них было зарегистрировано четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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