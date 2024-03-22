Exeed представил обновленный среднеразмерный кроссовер TXL для российского рынка

Внешне автомобиль получил минорные изменения, включая новую решётку радиатора и новые диски на 20 дюймов.
В салоне произошли значительные изменения: новое рулевое колесо, обновленная консоль приборной панели и мультимедийный экран диагональю 12,3 дюйма каждый. Также сенсорная панель для управления климатом была заменена на аналоговые органы управления, а селектор трансмиссии теперь расположен на рулевой колонке. Внутреннее пространство также обогатилось новыми дверными картами и аудиосистемой Lion Melody с 23 встроенными динамиками и системой активного шумоподавления.
Мощность двигателя 1.6 литра увеличена со 186 до 194 л. с., а в паре с ним идёт 7-ступенчатый "робот" DCT. Топовый двигатель 2.0 литра теперь сопряжён с классическим 8-диапазонным "автоматом" собственной разработки. В обоих вариантах кроссовера установлена система полного привода.
Exeed также предлагает фирменную гарантию на новый TXL — 7 лет или 200 тысяч км пробега. Цена на обновленную модель пока не объявлена, но предыдущая версия кроссовера доступна от 3,49 млн рублей, сообщает Российская Газета.
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