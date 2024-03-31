В Apple разработали ресурс для обучения программированию

Apple представила новый ресурс под названием "Develop in Swift Tutorials", призванный помочь начинающим разработчикам приложений овладеть языком программирования Swift.

Этот онлайн-курс разработан для новичков и обеспечивает пошаговые инструкции от установки программного обеспечения Xcode до создания базового приложения.

Ресурс предлагает уроки по моделированию данных, а также отдельные материалы о создании приложений для Apple Watch с использованием watchOS.

Тим Снит, руководитель маркетинга инструментов для разработчиков Apple, подчеркнул, что уроки не требуют предварительного опыта и пригодны для всех, кто интересуется обучением программированию, сообщает Ferra.Ru.