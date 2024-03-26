В Apple создали на своем сайте страницу для сравнения старых iPhone и новых

Apple представила новую страницу на своем сайте, на которой происходит подробное сравнение между старыми моделями iPhone и новыми устройствами линейки iPhone 15. На странице отмечаются значительные улучшения в камере, памяти, процессоре и поддержке сетей 5G.

Новые модели также предлагают инновационные функции видеосъемки и улучшенный дисплей.

Apple акцентирует внимание на программе трейд-ин для облегчения перехода на новые устройства, а также на специальных предложениях от операторов связи и возможности ежемесячной оплаты через Apple Card. Функции Quick Start и eSIM обеспечивают простоту перехода на новое устройство, сообщает Газета.Ру.