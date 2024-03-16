Ученые обнаружили останки динозавров на Аляске

Группа международных ученых обнаружила новые окаменелости динозавров и растений на северо-западе Аляски, в формации Нанушук.
Исследование показало, что эта область была жизненно насыщенной и влажной, с богатым разнообразием видов, примерно 94-113 миллионов лет назад. В ходе раскопок было найдено 75 следов динозавров, преимущественно травоядных двуногих.
Исследование окаменелых пней показало, что в этом регионе в меловой период выпадало около 177 см осадков ежегодно, что свидетельствует о высоких температурах, сообщает МедиаПоток.
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