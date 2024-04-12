Заявления о необходимости вовлечения Белоруссии в украинский конфликт играют на руку НАТО, заявил президент республики Александр Лукашенко, комментируя призывы, поступающие из России.﻿ Видео с этими словами было сегодня опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина, сообщает ТАСС.

"Что касается, как вы тут их называете, ура-патриотов в России, я должен сказать, что эти призывы"Беларусь — в конфликт"- это в пользу НАТО. Именно они хотят и делают все, чтобы втянуть нас в войну с Украиной", — сказал он журналистам.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко уже делал заявления, что Минск помочь Москве в переговорах с Киевом, если такая необходимость возникнет.