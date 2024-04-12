Заявления о необходимости вовлечения Белоруссии в украинский конфликт играют на руку НАТО, заявил президент республики Александр Лукашенко, комментируя призывы, поступающие из России. Видео с этими словами было сегодня опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина, сообщает ТАСС.
"Что касается, как вы тут их называете, ура-патриотов в России, я должен сказать, что эти призывы"Беларусь — в конфликт"- это в пользу НАТО. Именно они хотят и делают все, чтобы втянуть нас в войну с Украиной", — сказал он журналистам.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко уже делал заявления, что Минск помочь Москве в переговорах с Киевом, если такая необходимость возникнет.
Обещанные правительством компенсации фермеры Молдавии так и не получили
Фермеры Молдавии обвиняют правительство страны, что те не выплатили компенсации за ущерб от засухи, которые земледельцы понесли в прошлом году.
Пакистану нужно просить Индию о помощи в борьбе с терроризмом, если они сами не справляются, сказал индийский министр
Индийские вооруженные силы готовы уничтожать террористов и на территории Пакистана, если они сбегут после теракта в Индии.
Infinix представила в России новую линейку смартфонов NOTE 40
Главные особенности смартфонов включают поддержку быстрой зарядки 70 Вт, беспроводную магнитную зарядку, AMOLED-экраны на 120 Гц, высокоразрешающие камеры и большой объём памяти.
Ущерб в 5 млн руб. понес природный комплекс "Красноярские Столбы" от бродячих собак
Нападения бродячих собак являются большой проблемой для всех заповедников. Особенно неблагоприятный период — это апрель-май, когда копытные животные становятся беззащитными перед стаями собак. Директор парка Вячеслав Щербаков отметил, что этот период особенно опасен.