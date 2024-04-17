Глава ВТБ Андрей Костин призвал отказаться от расчетов через международную систему SWIFT, сообщает ТАСС. По его мнению, это "неотъемлемая часть обретения суверенитета, в том числе в международных расчетах".

В рамках пилотного проекта по цифровому рублю и трансграничным расчетам ВТБ в настоящее время уже работает. Более 98% финансовых операций внутри России проходят через российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), сообщила ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина, эта система показала свою надежность и безопасность.