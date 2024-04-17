Глава ВТБ Андрей Костин призвал отказаться от расчетов через международную систему SWIFT, сообщает ТАСС. По его мнению, это "неотъемлемая часть обретения суверенитета, в том числе в международных расчетах".
В рамках пилотного проекта по цифровому рублю и трансграничным расчетам ВТБ в настоящее время уже работает. Более 98% финансовых операций внутри России проходят через российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), сообщила ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина, эта система показала свою надежность и безопасность.
Совет Безопасности ООН снова рассмотрит принятие Палестины в качестве полноправного участника международной организации
В Совет Безопасности ООН уже внесен проект резолюции с рекомендацией о принятии в организацию Палестины как полноценного участника. На данный момент Палестина носит статус постоянного наблюдателя в ООН.
Французская официальная сторона не пригласила Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии
Радиостанция Europe 1 передала информацию, что французские власти намерены пригласить Россию для того, чтобы отметить 80 лет со дня высадки союзных войск в Нормандии, произошедшей 6 июня 1944 года.
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Специалист Пономарева рассказала, что следует знать перед блефаропластикой
Операция блефаропластики призвана улучшить эстетику области век. Этот вид хирургического вмешательства проводится уже давно, и хирурги обладают значительным опытом в этой области.