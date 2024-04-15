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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:40

Акция протеста перед входом в здание парламента Грузии против законопроекта об иноагентах,

Акция протеста перед входом в здание парламента Грузии против законопроекта об иноагентах.

Мир

Иран задержал судно MSC Aries, связанное с Израилем, из-за нарушения им морского права,

Иран задержал судно MSC Aries, связанное с Израилем, из-за нарушения им морского права,

Иран задержал судно MSC Aries, связанное с Израилем, из-за нарушения им морского права, заявил иранский МИД.

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Лавров заявил, что РФ продолжит сотрудничать со странами глобального Юга и Востока

Лавров заявил, что РФ продолжит сотрудничать со странами глобального Юга и Востока

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Общество

Терапевт Тимощенко: онемение рук и ног после сна может быть признаком атеросклероза сосудов

Терапевт Тимощенко: онемение рук и ног после сна может быть признаком атеросклероза сосудов

Онемение в руках и ногах после сна часто объясняется неудобным положением тела во время сна. Однако такие симптомы могут быть вызваны различными заболеваниями, включая атеросклероз сосудов.

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Диагност Велимедов выделил причин сделать УЗИ почек

Диагност Велимедов выделил причин сделать УЗИ почек

Диагност Арсэн Велимедов выделил 7 ключевых причин для проведения ультразвукового исследования почек.

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