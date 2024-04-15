Акция протеста перед входом в здание парламента Грузии против законопроекта об иноагентах.
Иран задержал судно MSC Aries, связанное с Израилем, из-за нарушения им морского права,
Иран задержал судно MSC Aries, связанное с Израилем, из-за нарушения им морского права, заявил иранский МИД.
Лавров заявил, что РФ продолжит сотрудничать со странами глобального Юга и Востока
Лавров заявил, что РФ продолжит сотрудничать со странами глобального Юга и Востока
Терапевт Тимощенко: онемение рук и ног после сна может быть признаком атеросклероза сосудов
Онемение в руках и ногах после сна часто объясняется неудобным положением тела во время сна. Однако такие симптомы могут быть вызваны различными заболеваниями, включая атеросклероз сосудов.
Диагност Велимедов выделил причин сделать УЗИ почек
Диагност Арсэн Велимедов выделил 7 ключевых причин для проведения ультразвукового исследования почек.