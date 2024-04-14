Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили пять украинских беспилотников над Черным морем. Об этом сообщило Министерство обороны России, сообщает ТАСС.

"Сегодня, 14 апреля, около 6:30 утра была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над акваторией Черного моря", – сообщили в ведомстве.