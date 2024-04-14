Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили пять украинских беспилотников над Черным морем. Об этом сообщило Министерство обороны России, сообщает ТАСС.
"Сегодня, 14 апреля, около 6:30 утра была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над акваторией Черного моря", – сообщили в ведомстве.
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"Баллистические ракеты были перехвачены военными кораблями в восточной части Средиземного моря", – сообщают СМИ со ссылкой на американского чиновника.
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