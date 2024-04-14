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Об уничтожении пяти БПЛА над акваторией Черного моря заявило МО РФ
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:57

Об уничтожении пяти БПЛА над акваторией Черного моря заявило МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили пять украинских беспилотников над Черным морем. Об этом сообщило Министерство обороны России, сообщает ТАСС.

"Сегодня, 14 апреля, около 6:30 утра была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над акваторией Черного моря", – сообщили в ведомстве.

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