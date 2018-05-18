Россия глазами бразильца: это страна романтиков

Для многих иностранцев Россия и сегодня остается очень загадочной страной, в которой живут не всем понятные люди. И перед Чемпионатом-2018 многих зарубежные СМИ хотят рассказать своим читателям немного больше о нашему государства, о людях, его населяющих, и об их привычках

Журналист бразильского издания Estadão за несколько месяцев до мундиаля отправился в далекую Россию, чтобы и самому узнать о ней больше, и читателям рассказать о россиянах, и их национальных особенностях. Ведь именно к ним вскоре весь мир приедет для того, чтобы лицезреть воочию Чемпионат мира по футболу.

Бруно Тони, по его словам, еще до того момента, как самолет, на котором он прилетел из Рио, коснулся шасси посадочной полосы, уже был очарован пейзажем, который открылся ему из иллюминатора авиалайнера.

Как же видят нас горячие бразильцы? На самом деле, надо отметить, что у них очень позитивный взгляд на русских, несмотря на полярное различие в менталитетах. Пугает ли России? Не больше, чем любая другая страна, считает бразильский журналист.

Во-первых, они называют Россию страной романтиков. Возможно, это связано с загадочным феноменом русской души, про которую так любили писать классики отечественной литературы. Например, Чехов, Толстой, Достоевский. К примеру, русские очень жертвенны и до последнего верят в лучшее, именно эта черта помогала выигрывать важные сражения, ту же Великую Отечественную войну. Вряд ли на счету немцев есть столько подвигов, сколько их было у советских граждан. Более того, в российском метро вполне можно встретить мужчин с цветами. Для нас — это норма, а для иностранцев признак романтичности.



Во-вторых, пишет Тони, на первый взгляд русские могут показаться очень замкнутыми, но при ближайшем знакомстве оказывается, что это очень заботливые и внимательные люди. А в крупных городах страны иностранцы могут не переживать о проблемах языкового барьера — многие из россиян прекрасно говорят по-английски. Это показывает высокий уровень образованности наших граждан.

Если вы заплутали в чужом для вас огромном городе, то можете не переживать — вам обязательно помогут и даже для этого отложат собственные дела. "К примеру, в Санкт-Петербурге мне встретился парень по имени Макс, который отложил свой визит к стоматологу, чтобы помочь мне добраться до квартиры в Санкт-Петербурге, в котором я находился первый день", — пишет журналист.



В-третьих, несмотря на достаточно лихую манеру езды россиян, они очень дотошно соблюдают правила дорожного движения. Если нет светофора, но есть зебра, вас всегда пропустят. К сожалению, латиноамериканские страны не отличаются такой законопослушностью. Вероятно, именно поэтому бразильский журналист и отметил этот факт.



Заботливые и законопослушные на дороге романтики — вот как бразильцы представляют жителей России. Надо сказать, это приятная и достаточно неожиданная характеристика. В целом, если ознакомиться с рассказами российских экспатов, у всех иностранцев складывается примерно одно мнение: это на первый взгляд очень замкнутые и неулыбчивые люди, но они умеют по-настоящему дружить и всегда придут на помощь в случае чего.