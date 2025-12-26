Храмы под прессом, верующие — нет: статистика показала неожиданный разворот в церковном конфликте

Сокращение числа переходов общин канонической Украинской православной церкви в раскольническую Православную церковь Украины указывает на сохранение церковного самосознания верующих, несмотря на давление со стороны властей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мнение эксперта.

Замедление переходов как показатель настроений верующих

Заместитель главы Всемирного русского народного собора, ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александр Щипков заявил, что опубликованная статистика носит показательный характер. По его словам, на протяжении нескольких лет на Украинскую православную церковь оказывается жёсткое давление с целью перевода храмов в юрисдикцию ПЦУ, однако этот процесс заметно замедляется.

"Сама по себе эта статистика весьма показательна. Мы понимаем, что на протяжении нескольких лет идет жесточайшее давление на Украинскую православную церковь с требованием, чтобы православные храмы, принадлежащие к нашей юрисдикции, переходили в ПЦУ. Встает вопрос, почему этот процесс замедляется? Это свидетельствует о том, что каноническое сознание верующих Украинской православной церкви сохраняется целостным и неповрежденным", — отметил Александр Щипков.

Давление на церковь и реакция прихожан

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на рейдерские захваты храмов, аресты и уголовные преследования, верующие продолжают осознавать духовную сущность Церкви. По его словам, для прихожан она не сводится к формальному статусу религиозной организации, зарегистрированной в государственных органах.

"И это религиозное понимание ее сущности намного сильнее, чем физическое, военное или политическое давление, которое оказывается сейчас на всех верующих на Украине", — подчеркнул Щипков.

Он добавил, что политические взгляды прихожан в данном случае не имеют значения, поскольку их церковное сознание остаётся целостным.

Прогностический смысл статистики

Ректор университета также обратил внимание на "прогностический" характер опубликованных данных. По его мнению, снижение числа переходов отражает более широкие процессы в обществе и отношение украинцев к политике киевских властей.

"По ним можно судить о том, как дальше будет развиваться отношение широкой массы украинцев к тому, что сейчас происходит на Украине. Они не принимают сейчас, в первую очередь, религиозную составляющую этой политики", — отметил он.

По словам Щипкова, со временем это неприятие может распространиться и на другие сферы — культуру, образование и работу средств массовой информации.