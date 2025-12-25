Полиция Нью-Йорка вышла с необычным заявлением — в городе объявили в розыск "главного врага" Рождества

Власти Нью-Йорка с юмором отреагировали на рождественские события в городе, объявив о поиске персонажа, традиционно считающегося главным врагом праздника. Полицейское управление города пообещало крупное вознаграждение за помощь в его поимке. Об этом сообщила полиция Нью-Йорка.

Объявление о розыске

25 декабря официальный аккаунт полиции Нью-Йорка опубликовал сообщение о готовности выплатить до 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет задержать Гринча. По версии правоохранителей, подозреваемый был замечен незадолго до полуночи и якобы пытался "украсть Рождество" в разных районах города.

"Гринч был замечен незадолго до полуночи, когда он пытался украсть Рождество по всему Нью-Йорку. Если у вас есть информация о нем, дайте знать, чтобы мы могли сохранить Рождество в безопасности! Награда до $10 тыс. предлагается за информацию о краже Рождества", — говорится в сообщении полиции Нью-Йорка.

Что "инкриминируют" Гринчу

В публикации уточняется, что Гринч якобы воровал игрушки и подарки из-под рождественских ёлок, предназначенные для "хороших маленьких мальчиков и девочек" по всему городу. Сообщение было оформлено в шуточном стиле, однако быстро привлекло внимание пользователей социальных сетей и СМИ.

Рождественский контекст

Сообщение о Гринче появилось в тот же день, когда стало известно о завершении очередного кругосветного путешествия Санта-Клауса. По официальной информации, он закончил свой маршрут 25 декабря, посетив в качестве последнего пункта Анкоридж — крупнейший город штата Аляска.