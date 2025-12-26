Нячанг — это курортный город с насыщенной культурной и духовной жизнью

Отдых в Нячанге часто ассоциируется с пляжами и морем, но за курортной открыткой скрывается город с насыщенной культурной и духовной жизнью. Здесь древние традиции переплетаются с колониальным наследием, а современные символы соседствуют с памятниками прошлых эпох. Даже короткая поездка за пределы отеля способна полностью изменить впечатление о курорте. Об этом сообщает дзен-канал "Надюшка-путешественница".

Как мы добрались до Нячанга и с чего началась прогулка

Путешествие в Нячанг началось не из самого города, а из спокойной Камрани, где мы остановились. Такой формат отдыха оказался удобным: тишина у моря легко сочетается с насыщенными вылазками в туристический центр. Добраться до Нячанга можно разными способами — на такси, автобусе из аэропорта или с помощью отельного трансфера. В нашем случае трансфер ходил дважды в день, что позволило без спешки провести в городе целый день. Прогулка началась в самом сердце Нячанга — у знаменитой башни, которую туристы называют "Лотосом", хотя на самом деле она символизирует цветок агарового дерева. Это место давно стало точкой притяжения как для гостей города, так и для местных жителей.

Кафедральный собор Нячанга

Одной из первых остановок стал главный католический храм города. Кафедральный собор был заложен в 1928 году, когда Вьетнам находился под французским управлением, и католицизм активно распространялся в регионе. Ради строительства на скале пришлось взорвать вершину холма, освободив площадку площадью около 4500 квадратных метров. В 1933 году собор, выполненный в неоготическом стиле из бетона и цементных плит, был освящён под именем Христа Царя. До конца 1980-х годов рядом находилось католическое кладбище, позже перенесённое из-за строительства железной дороги. Сегодня территорию вокруг храма украшают скульптуры святых, а сама атмосфера больше напоминает европейский город, чем азиатский курорт.

Белый Будда и пагода Лонг Шон

Следующим пунктом стала пагода Лонг Шон — крупнейший действующий буддийский комплекс провинции Кханьхоа. Уже с подножия холма внимание привлекает архитектура пагоды с изящными драконами и золотой статуей Будды внутри. К знаменитой 14-метровой статуе Белого Будды ведут 152 ступени, но по пути стоит свернуть к террасе с лежащим Буддой, изображающим уход в нирвану. Выше, на вершине, Белый Будда сидит на семиметровом лотосе, а постамент служит небольшим храмом. На нём высечены изображения монахов в огне — напоминание о трагических событиях 1963 года, связанных с преследованием буддистов.

Золотая пагода Чук Лам Фунг Туй Сон

Ещё одна впечатляющая локация расположена за пределами центра Нячанга. Пагода Чук Лам Фунг Туй Сон находится на горе Чин Кхук, более чем в 500 метрах над уровнем моря. Главная её особенность — 13-этажная золотая ступа Куанг Минь. Помимо неё, комплекс включает более двухсот скульптур Будды и буддийских персонажей, что делает это место одним из самых масштабных духовных центров региона.

Будда Амитабха и чамские башни По Нагар

В окрестностях Нячанга расположена 44-метровая статуя Будды Амитабхи, возведённая в 2012 году и признанная рекордной для Вьетнама на момент открытия. Беломраморная фигура стоит на лотосе и изображает сразу несколько буддийских мудр. Завершить маршрут стоит у чамских башен По Нагар — древнего комплекса VII-XII веков за рекой Кай. Из десяти сооружений сохранились четыре, посвящённые богине-матери, которая, по верованиям чамов, дала людям знания о земледелии и рисе. Сегодня это ухоженная территория с живописным ландшафтом.