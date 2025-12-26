Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Нячанг
Нячанг
© commons.wikimedia.org by Leonid is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Туризм
Иван Рогов Опубликована сегодня в 2:59

Нячанг — это курортный город с насыщенной культурной и духовной жизнью

Отдых в Нячанге часто ассоциируется с пляжами и морем, но за курортной открыткой скрывается город с насыщенной культурной и духовной жизнью. Здесь древние традиции переплетаются с колониальным наследием, а современные символы соседствуют с памятниками прошлых эпох. Даже короткая поездка за пределы отеля способна полностью изменить впечатление о курорте. Об этом сообщает дзен-канал "Надюшка-путешественница".

Как мы добрались до Нячанга и с чего началась прогулка

Путешествие в Нячанг началось не из самого города, а из спокойной Камрани, где мы остановились. Такой формат отдыха оказался удобным: тишина у моря легко сочетается с насыщенными вылазками в туристический центр. Добраться до Нячанга можно разными способами — на такси, автобусе из аэропорта или с помощью отельного трансфера. В нашем случае трансфер ходил дважды в день, что позволило без спешки провести в городе целый день. Прогулка началась в самом сердце Нячанга — у знаменитой башни, которую туристы называют "Лотосом", хотя на самом деле она символизирует цветок агарового дерева. Это место давно стало точкой притяжения как для гостей города, так и для местных жителей.

Кафедральный собор Нячанга

Одной из первых остановок стал главный католический храм города. Кафедральный собор был заложен в 1928 году, когда Вьетнам находился под французским управлением, и католицизм активно распространялся в регионе. Ради строительства на скале пришлось взорвать вершину холма, освободив площадку площадью около 4500 квадратных метров. В 1933 году собор, выполненный в неоготическом стиле из бетона и цементных плит, был освящён под именем Христа Царя. До конца 1980-х годов рядом находилось католическое кладбище, позже перенесённое из-за строительства железной дороги. Сегодня территорию вокруг храма украшают скульптуры святых, а сама атмосфера больше напоминает европейский город, чем азиатский курорт.

Белый Будда и пагода Лонг Шон

Следующим пунктом стала пагода Лонг Шон — крупнейший действующий буддийский комплекс провинции Кханьхоа. Уже с подножия холма внимание привлекает архитектура пагоды с изящными драконами и золотой статуей Будды внутри. К знаменитой 14-метровой статуе Белого Будды ведут 152 ступени, но по пути стоит свернуть к террасе с лежащим Буддой, изображающим уход в нирвану. Выше, на вершине, Белый Будда сидит на семиметровом лотосе, а постамент служит небольшим храмом. На нём высечены изображения монахов в огне — напоминание о трагических событиях 1963 года, связанных с преследованием буддистов.

Золотая пагода Чук Лам Фунг Туй Сон

Ещё одна впечатляющая локация расположена за пределами центра Нячанга. Пагода Чук Лам Фунг Туй Сон находится на горе Чин Кхук, более чем в 500 метрах над уровнем моря. Главная её особенность — 13-этажная золотая ступа Куанг Минь. Помимо неё, комплекс включает более двухсот скульптур Будды и буддийских персонажей, что делает это место одним из самых масштабных духовных центров региона.

Будда Амитабха и чамские башни По Нагар

В окрестностях Нячанга расположена 44-метровая статуя Будды Амитабхи, возведённая в 2012 году и признанная рекордной для Вьетнама на момент открытия. Беломраморная фигура стоит на лотосе и изображает сразу несколько буддийских мудр. Завершить маршрут стоит у чамских башен По Нагар — древнего комплекса VII-XII веков за рекой Кай. Из десяти сооружений сохранились четыре, посвящённые богине-матери, которая, по верованиям чамов, дала людям знания о земледелии и рисе. Сегодня это ухоженная территория с живописным ландшафтом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запеченный картофель – лучший выбор для здорового питания в отпуске вчера в 21:02
Новый год и картофель: как наслаждаться любимым блюдом, не рискуя набрать лишние килограммы

Врач-диетолог объяснил, как правильно есть картофель в отелях, чтобы наслаждаться любимым продуктом и не навредить фигуре в праздничные дни.

Читать полностью » Электронную визу для Кубы оформляют заранее для поездок до 90 дней — Lonely Planet вчера в 17:38
Куба с первого взгляда кажется простой — но без этих правил поездка превращается в головоломку

Планируете поездку на Кубу? Узнайте 7 секретов подготовки и оформления документов, важные нюансы валюты, бытовые хитрости и лайфхаки для комфортного путешествия-храните деньги, оформляйте страховку и избегайте ошибок с нашим гидом.

Читать полностью » Плохой отель может стать отправной точкой для прогулок вне туристических маршрутов — опытные туристы вчера в 13:53
Отель оказался ужасным, гид — никакой, а отпуск всё равно запомнился — вот в чём секрет

Плохой отель, странная компания и слабый сервис не обязаны портить отпуск — иногда именно они запускают самые запоминающиеся путешествия.

Читать полностью » Туристические поездки по России выросли на 7% в 1 полугодии 2025 вчера в 13:00
Отдых дорожает, но люди всё равно летят: туристы нашли способ обходить рост цен

Мировой туризм показывает рост на 5%, а в России — на 7%. Узнайте, как рост цен влияет на выбор направлений отдыха и что привлекает туристов в 2025 году.

Читать полностью » Турпоток из России в КНДР вырос более чем вдвое — Александр Козлов вчера в 12:01
От закрытой страны к новому курорту: КНДР готовит туристический сюрприз для россиян

Туристический обмен между Россией и КНДР набирает обороты: новые маршруты, курорты и восстановленное сообщение меняют представление о поездках в регион.

Читать полностью » Всероссийский семейный туристский фестиваль станет главным событием программы в 2026 году вчера в 9:01
Туризм для молодежи под ключ: что ждет участников программы Больше, чем путешествие в 2026 году

В Москве прошла стратегическая сессия программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие". Как проект соединяет молодежную политику и туризм, а также какие новые инициативы ждут участников в 2026 году.

Читать полностью » Район Рас-эль-Тин в Александрии соединяет восточную и западную гавани — Lonely Planet вчера в 5:36
Съездила в Александрию — и поняла, почему её называют средиземноморской мечтой Египта

Откройте для себя Александрию — город, где морская гавань, древние крепости и культурное наследие создают уникальный калейдоскоп впечатлений. Исторические памятники, вкусные маршруты и живые кварталы ждут вас для насыщенного путешествия на несколько дней.

Читать полностью » В аэропорту Владивостока задержали несколько рейсов из Москвы — аэропорт Владивосток вчера в 3:54
Самолёты есть, времени нет: как задержки нарушили привычный ритм аэропорта Владивостока

Во Владивостоке 26 декабря сразу семь рейсов выбились из графика — задержки затронули прилёты из Москвы и вылеты в центральные регионы.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Приложения для навигации теперь предупреждают о камерах и пробка — автоэксперт
Еда
Салат Капитан со слабосоленой горбушей и кальмарами собирают слоями — повар
Садоводство
Кормушку для птиц делают из апельсиновой кожуры за несколько минут — садоводы
Красота и здоровье
Селёдка под шубой перегружает пищеварение из-за соли — диетологи
Красота и здоровье
Учёные наблюдают людей с высоким риском ревматоидного артрита и находят ранние иммунные сдвиги
Дом
Холодные серые полы называют устаревшим решением для интерьера — The Spruce
Еда
Китайский бекон советуют пропарить перед жаркой — Chowhound
Авто и мото
Генератор снижает заряд аккумулятора зимой — автомеханики
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet