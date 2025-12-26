Ревматоидный артрит начинается задолго до боли: иммунная система подаёт сигналы за годы

Ревматоидный артрит может начинаться намного раньше, чем человек впервые почувствует боль в суставах. Учёные выяснили, что болезнь способна "созревать" в организме годами, оставаясь незаметной. Это открытие даёт шанс вмешаться ещё до того, как воспаление приведёт к необратимым изменениям и инвалидности. Об этом сообщает ERTNEWS. GR.

Болезнь запускается до первых жалоб

Ревматоидный артрит (РА) — аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система по ошибке атакует собственные ткани, вызывая воспаление и разрушение суставов. Долгое время считалось, что старт болезни связан с появлением боли и скованности, но новое семилетнее исследование показывает иную картину. По данным авторов, ключевые процессы разворачиваются задолго до внешних проявлений, а значит, РА можно потенциально распознать на доклиническом этапе.

Работу проводили исследователи из Института Аллена, CU Anschutz, Калифорнийского университета в Сан-Диего и Исследовательского института Бенароя в Вашингтоне. Они наблюдали за людьми, находящимися в группе высокого риска, и фиксировали изменения в иммунной системе ещё до развития симптомов. Такой подход позволил составить одну из самых детальных моделей того, как развивается ревматоидный артрит.

Что происходит в иммунной системе у людей из группы риска

Особое внимание учёные уделили участникам, у которых выявлены антитела к ACPA — это известные биомаркеры повышенной вероятности развития РА. Анализ показал: ещё до диагноза у таких людей формируются иммунные нарушения, которые раньше были недооценены.

Во-первых, исследователи обнаружили системное воспаление. Оно не ограничивалось суставами и напоминало общее воспалительное состояние, характерное для уже диагностированного ревматоидного артрита. Это важно, потому что позволяет предположить: организм входит в "режим воспаления" заранее, а суставы становятся следующей мишенью.

Во-вторых, выявились сбои в работе иммунных клеток. В-клетки, которые обычно участвуют в защите от инфекций и вырабатывают антитела, переходили в провоспалительное состояние. Одновременно повышалась активность Т-хелперов — клеток, которые управляют иммунным ответом и могут усиливать выработку аутоантител. Такая картина помогает объяснить, почему иммунная система постепенно начинает атаковать здоровые ткани.

Перепрограммирование клеток и сигнал в крови

Отдельно учёных удивило поведение так называемых "наивных" Т-клеток — тех, которые ещё не сталкивались с угрозами и не были задействованы в иммунной защите. У них обнаружили эпигенетические изменения: ДНК не мутировала, но менялся способ включения и выключения генов. По сути, клетки заранее "перепрограммировались", что может быть ранним механизмом запуска болезни.

Также в крови выявили моноциты, которые вырабатывали повышенные уровни воспалительных молекул. Эти клетки были очень похожи на макрофаги, присутствующие в воспалённых тканях суставов у пациентов с РА. Такой результат намекает, что иммунный процесс уже начинает направляться к суставам, даже если человек пока ничего не ощущает.

В итоге исследование обозначило новые ранние сигналы — биомаркеры и иммунные "подписи", которые могут помочь врачам точнее определять, у кого из людей высокого риска вероятность развития болезни максимальна. Результаты опубликованы в журнале Science Translational Medicine.