Под Новый год Петербург получил неожиданный транспортный подарок

Появление сразу двух новых станций метро в Петербурге стало редким событием для городской подземки и заметным инфраструктурным шагом на фоне растущей транспортной нагрузки. Речь идёт о станциях "Юго-Западная" и "Путиловская", которые открылись в пятницу. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Запуск нового участка линии

Обе станции входят в первый пусковой участок Красносельско-Калининской линии, которую также называют шестой или "коричневой". Новый отрезок формирует полноценную подземную транспортную артерию и включает пересадочный узел на станцию Кировско-Выборгской линии "Кировский завод". Таким образом, линия сразу получила важную связь с уже действующей частью метрополитена.

Разрешение на запуск движения поездов было дано после осмотра объектов. В церемонии открытия принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Как всегда, к Новому году мы стараемся сделать самые интересные, самые необходимые подарки нашему городу. Мы открываем две станции, "Юго-Западная" и "Путиловская". Это работа нашей городской компании "Метрострой Северной столицы"", — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Юго-Западная": первая для Красносельского района

Станция "Юго-Западная" стала первой станцией метро в Красносельском районе, где, по официальным данным, проживает более 440 тысяч человек. Для перераспределения пассажиропотока в вестибюле установили 20 турникетов. Глубина заложения станции составляет около 55 метров.

"Путиловская": история в архитектуре

Станция "Путиловская" расположена рядом с действующей станцией "Кировский завод" и соединена с ней подземным переходом. Глубина заложения составляет около 58 метров. Фасад вестибюля выполнен из стеклофибробетонных панелей цвета охры, а входная группа облицована натуральным камнем.