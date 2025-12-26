Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Метро, Санкт-Петербург
Метро, Санкт-Петербург
© commons.wikimedia.org by Florstein (Telegram:WikiPhoto.Space) is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:55

Под Новый год Петербург получил неожиданный транспортный подарок

В Петербурге открылись станции метро "Юго-Западная" и "Путиловская" — РИА Новости

Появление сразу двух новых станций метро в Петербурге стало редким событием для городской подземки и заметным инфраструктурным шагом на фоне растущей транспортной нагрузки. Речь идёт о станциях "Юго-Западная" и "Путиловская", которые открылись в пятницу. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Запуск нового участка линии

Обе станции входят в первый пусковой участок Красносельско-Калининской линии, которую также называют шестой или "коричневой". Новый отрезок формирует полноценную подземную транспортную артерию и включает пересадочный узел на станцию Кировско-Выборгской линии "Кировский завод". Таким образом, линия сразу получила важную связь с уже действующей частью метрополитена.

Разрешение на запуск движения поездов было дано после осмотра объектов. В церемонии открытия принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Как всегда, к Новому году мы стараемся сделать самые интересные, самые необходимые подарки нашему городу. Мы открываем две станции, "Юго-Западная" и "Путиловская". Это работа нашей городской компании "Метрострой Северной столицы"", — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Юго-Западная": первая для Красносельского района

Станция "Юго-Западная" стала первой станцией метро в Красносельском районе, где, по официальным данным, проживает более 440 тысяч человек. Для перераспределения пассажиропотока в вестибюле установили 20 турникетов. Глубина заложения станции составляет около 55 метров.

"Путиловская": история в архитектуре

Станция "Путиловская" расположена рядом с действующей станцией "Кировский завод" и соединена с ней подземным переходом. Глубина заложения составляет около 58 метров. Фасад вестибюля выполнен из стеклофибробетонных панелей цвета охры, а входная группа облицована натуральным камнем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кевина из фильма Один дома намеренно забыли — киноманы вчера в 18:27
Невинная комедия оказалась с тёмным дном: одна сцена в Один дома ломает сюжет целиком

В культовой рождественской комедии спустя годы нашли деталь, которая меняет смысл всей истории и заставляет иначе взглянуть на семью главного героя.

Читать полностью » Блогерша из Теннесси делает макияж с помощью мужа из-за артрогрипоза — People вчера в 16:02
Как муж и жена создают магию макияжа: блогерша с артрогрипозом учит, как преодолевать преграды

Блогерша Ариэль Лет с артрогрипозом прославилась в сети, показывая, как она делает макияж с помощью мужа. Её видео вдохновляет родителей детей с подобными заболеваниями.

Читать полностью » В Техасе мужчины пытались украсть банкомат с АЗС, но план не удался — CBS вчера в 15:46
Техасский фиаско: как грабители на внедорожнике пытались украсть банкомат, но потерпели неудачу

В Техасе грабители пытались украсть банкомат с АЗС, но потерпели неудачу. Позднее полицейские нашли банкомат, а расследование продолжается.

Читать полностью » Рождественский обед для одиноких в Хельсинки переполнен — председатель фонда Хурсти вчера в 15:32
Праздник закончился у дверей: сотни людей остались без рождественского обеда в Финляндии

Рождественский обед для нуждающихся в Хельсинки оказался переполнен. Организаторы признали: желающих оказалось больше, чем возможностей помочь.

Читать полностью » Жители Берлина собирали деньги на елки — представитель МИД РФ Захарова вчера в 14:25
Рождество под угрозой: Берлин остался без денег даже на праздничные украшения

Берлин оказался без средств даже на рождественские украшения. В МИД РФ объяснили, почему праздничная символика стала отражением экономического курса Германии.

Читать полностью » В Иране обсудили разблокировку западных соцсетей и мессенджеров — Салими вчера в 14:16
Иран пересматривает интернет-барьеры: Верховный совет обсуждает снятие ограничений на мессенджеры и платформы

Иранская политика в сфере интернета может измениться: власти рассматривают возможность разблокировки западных соцсетей и мессенджеров. Узнайте, какие платформы под прицелом.

Читать полностью » Песков обвинил Зеленского в малоадекватности после его рождественского выступления – ТАСС вчера в 14:01
Речь Зеленского на Рождество: Песков раскрыл, как она повлияла на дипломатические перспективы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Владимира Зеленского "малоадекватным человеком" после его рождественского выступления.

Читать полностью » Реальный госдолг Китая достигает 125% ВВП — инвестбанкир Коган вчера в 13:19
Китайский долг вышел из тени: реальная нагрузка уже догоняет США

Официальные цифры не отражают всей нагрузки на финансы Китая. Эксперт объясняет, почему скрытые долги делают ситуацию сопоставимой с крупнейшими экономиками мира.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Антипохмельные препараты снимают симптомы, но не убирают вред алкоголя — Виталий Холдин
Спорт и фитнес
Гладилин не выделяет главное событие российского футбола в 2025 году
Общество
МВД предлагает сдавать экзамен на права без бумажной медсправки — ТАСС
Авто и мото
Продажи полноприводного Evolute i-Space стартуют в I квартале 2026 — Известия
Спорт и фитнес
Дюков допускает возвращение клубов и сборной в Европу в 2026 году — Дюков
Общество
Нейрометеум строит глобальный прогноз погоды за минуты — РИА Новости
Общество
Число заявлений о запрете регистрации без собственника почти удваивается — Людмила Лилина
Еда
Специалисты заменяют хрен к холодцу мягкими соусами — диетолог Кованова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet