Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг
Флаг
© flickr.com by Joi Ito is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:19

Трамп увидел угрозу на Западном берегу — в Вашингтоне заговорили о срочной реформе

Администрация Трампа рассматривает агрессивную реформу Палестинской администрации — Axios

Будущее Западного берега реки Иордан вновь оказалось в центре внимания Вашингтона на фоне опасений дестабилизации палестинской власти. В администрации США считают, что без срочных шагов регион может столкнуться с новым витком кризиса. Об этом сообщает портал Axios.

Опасения за устойчивость палестинской власти

По данным Axios, команда президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения масштабной реформы Палестинской национальной администрации (ПНА). В Белом доме опасаются, что ПНА может утратить контроль над Западным берегом, что приведет к резкому росту нестабильности и усилению радикальных группировок.

Источники портала указывают, что именно риск возможного "обрушения" палестинских институтов власти стал ключевым фактором, подтолкнувшим США к разработке нового подхода. В Вашингтоне считают, что без структурных изменений ПНА не сможет эффективно управлять территорией и обеспечивать безопасность.

Встреча Трампа и Нетаньяху

Как ранее сообщал источник в канцелярии главы правительства Израиля, 29 декабря в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде должна состояться встреча Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Ожидается, что тема Западного берега станет одной из центральных на переговорах.

"Трамп, как ожидается, поднимет на встрече с Нетаньяху ситуацию на Западном берегу и опасения, что ПНА может рухнуть. Администрация Трампа хочет реализовать агрессивный план реформирования ПНА, однако он не сработает, если израильтяне продолжат подрывать позиции ПНА", — пишет портал Axios.

Требования США к Израилю

По информации портала, Вашингтон намерен увязать реформу палестинской администрации с действиями израильской стороны. В частности, администрация Трампа ожидает от Израиля более активных шагов по пресечению насилия со стороны израильских поселенцев в отношении палестинцев на Западном берегу.

Кроме того, США хотят достичь с израильским руководством взаимопонимания по вопросу расширения поселений. В Белом доме считают, что дальнейшее расширение без согласованных рамок может окончательно подорвать позиции ПНА и свести на нет любые реформаторские усилия.

Риски реализации плана

При этом, как отмечает Axios, в самой американской администрации признают, что успех реформы напрямую зависит от поведения Израиля. Если, по мнению Вашингтона, действия на местах продолжат ослаблять палестинские структуры власти, реализовать задуманный план будет практически невозможно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Техасе мужчины пытались украсть банкомат с АЗС, но план не удался — CBS вчера в 15:46
Техасский фиаско: как грабители на внедорожнике пытались украсть банкомат, но потерпели неудачу

В Техасе грабители пытались украсть банкомат с АЗС, но потерпели неудачу. Позднее полицейские нашли банкомат, а расследование продолжается.

Читать полностью » Рождественский обед для одиноких в Хельсинки переполнен — председатель фонда Хурсти вчера в 15:32
Праздник закончился у дверей: сотни людей остались без рождественского обеда в Финляндии

Рождественский обед для нуждающихся в Хельсинки оказался переполнен. Организаторы признали: желающих оказалось больше, чем возможностей помочь.

Читать полностью » Жители Берлина собирали деньги на елки — представитель МИД РФ Захарова вчера в 14:25
Рождество под угрозой: Берлин остался без денег даже на праздничные украшения

Берлин оказался без средств даже на рождественские украшения. В МИД РФ объяснили, почему праздничная символика стала отражением экономического курса Германии.

Читать полностью » В Иране обсудили разблокировку западных соцсетей и мессенджеров — Салими вчера в 14:16
Иран пересматривает интернет-барьеры: Верховный совет обсуждает снятие ограничений на мессенджеры и платформы

Иранская политика в сфере интернета может измениться: власти рассматривают возможность разблокировки западных соцсетей и мессенджеров. Узнайте, какие платформы под прицелом.

Читать полностью » Песков обвинил Зеленского в малоадекватности после его рождественского выступления – ТАСС вчера в 14:01
Речь Зеленского на Рождество: Песков раскрыл, как она повлияла на дипломатические перспективы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Владимира Зеленского "малоадекватным человеком" после его рождественского выступления.

Читать полностью » Реальный госдолг Китая достигает 125% ВВП — инвестбанкир Коган вчера в 13:19
Китайский долг вышел из тени: реальная нагрузка уже догоняет США

Официальные цифры не отражают всей нагрузки на финансы Китая. Эксперт объясняет, почему скрытые долги делают ситуацию сопоставимой с крупнейшими экономиками мира.

Читать полностью » Китайские компании начали продавать робопсов — Yicai вчера в 12:33
Китай выводит робопсов в массовый сегмент: цена упала до уровня продвинутого смартфона

Рынок роботов-собак в Китае стремительно растет: устройства становятся доступными по цене. Узнайте, что стоит за этим трендом и как компании реагируют на спрос.

Читать полностью » Парламент Южной Кореи утвердил усиленные наказания за фейки — Российская газета вчера в 11:41
Южная Корея ужесточает закон о фейках: за "манипулятивную информацию" грозят тюрьма и штрафы

В Южной Корее принят спорный закон о борьбе с фейками, который усиливает наказания и вызывает разрешение политических сил. Узнайте, что скрывается за этим громким законом и как он может повлиять на свободу слова и СМИ.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Электронную визу для Кубы оформляют заранее для поездок до 90 дней — Lonely Planet
Мир
Израиль официально признал независимость Республики Сомалиленд — офис Нетаньяху
СФО
В Омске запускают переработку использованной одноразовой посуды с 2026 года — ТАСС
Наука
Сорбитоловый тест выявляет сбои печени у коров до симптомов — ТАСС
Авто и мото
Трещина на лобовом стекле может повлиять на работу подушек безопасности — ГИБДД
Культура и шоу-бизнес
Киркорову дают шесть месяцев на освобождение прибрежного участка — Mash
Наука
Бактерии искажают сигналы для конкуренции — JRSI
Авто и мото
В России к 2028 году создают два прототипа беспилотников 5-го уровня — АВТОСТАТ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet