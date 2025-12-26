Трамп увидел угрозу на Западном берегу — в Вашингтоне заговорили о срочной реформе

Будущее Западного берега реки Иордан вновь оказалось в центре внимания Вашингтона на фоне опасений дестабилизации палестинской власти. В администрации США считают, что без срочных шагов регион может столкнуться с новым витком кризиса. Об этом сообщает портал Axios.

Опасения за устойчивость палестинской власти

По данным Axios, команда президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения масштабной реформы Палестинской национальной администрации (ПНА). В Белом доме опасаются, что ПНА может утратить контроль над Западным берегом, что приведет к резкому росту нестабильности и усилению радикальных группировок.

Источники портала указывают, что именно риск возможного "обрушения" палестинских институтов власти стал ключевым фактором, подтолкнувшим США к разработке нового подхода. В Вашингтоне считают, что без структурных изменений ПНА не сможет эффективно управлять территорией и обеспечивать безопасность.

Встреча Трампа и Нетаньяху

Как ранее сообщал источник в канцелярии главы правительства Израиля, 29 декабря в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде должна состояться встреча Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Ожидается, что тема Западного берега станет одной из центральных на переговорах.

"Трамп, как ожидается, поднимет на встрече с Нетаньяху ситуацию на Западном берегу и опасения, что ПНА может рухнуть. Администрация Трампа хочет реализовать агрессивный план реформирования ПНА, однако он не сработает, если израильтяне продолжат подрывать позиции ПНА", — пишет портал Axios.

Требования США к Израилю

По информации портала, Вашингтон намерен увязать реформу палестинской администрации с действиями израильской стороны. В частности, администрация Трампа ожидает от Израиля более активных шагов по пресечению насилия со стороны израильских поселенцев в отношении палестинцев на Западном берегу.

Кроме того, США хотят достичь с израильским руководством взаимопонимания по вопросу расширения поселений. В Белом доме считают, что дальнейшее расширение без согласованных рамок может окончательно подорвать позиции ПНА и свести на нет любые реформаторские усилия.

Риски реализации плана

При этом, как отмечает Axios, в самой американской администрации признают, что успех реформы напрямую зависит от поведения Израиля. Если, по мнению Вашингтона, действия на местах продолжат ослаблять палестинские структуры власти, реализовать задуманный план будет практически невозможно.