Решение Нетаньяху меняет расклад — Израиль признал новое государство

Решение Израиля в отношении непризнанной ранее республики в Африке стало заметным дипломатическим шагом и может повлиять на расстановку сил в регионе. Официальное заявление о взаимном признании было сделано на высшем уровне и сопровождалось подписанием соответствующих документов. Об этом сообщил офис премьер-министра Израиля.

Взаимное признание и подписание декларации

Израиль официально признал независимость Республики Сомалиленд. Совместную декларацию о взаимном признании подписали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и президент Республики Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдуллахи.

В заявлении канцелярии израильского премьера подчеркивается, что документ был подписан "в духе Соглашений Авраама", инициированных ранее президентом США Дональдом Трампом. Этот формат предполагает расширение дипломатических и экономических связей Израиля с государствами за пределами традиционного ближневосточного круга.

Планы по развитию сотрудничества

В офисе премьер-министра отметили, что Израиль намерен активно развивать отношения с Сомалилендом. Речь идет о широком сотрудничестве сразу в нескольких сферах, включая сельское хозяйство, здравоохранение, технологии и экономику. Подчеркивается, что взаимодействие будет носить долгосрочный и системный характер.

Реакция Нетаньяху и дипломатические сигналы

Биньямин Нетаньяху поздравил президента Сомалиленда с подписанием декларации и высоко оценил его лидерство, а также приверженность вопросам безопасности, стабильности и мира. Премьер-министр Израиля также пригласил Абдирахмана Мохамеда Абдуллахи посетить Израиль с официальным визитом.