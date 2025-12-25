Поверил обращению Эрдогана и потерял всё — как одно видео сломало жизнь простому турку

Искусственный интеллект всё чаще становится инструментом мошенников, а доверие к публичным фигурам — их главным оружием. В Турции жертвой такой схемы стал мужчина, который поверил видеообращению якобы от имени президента страны и лишился крупной суммы денег. Об этом сообщает портал GZT.

Видео с президентом и "гарантированная прибыль"

Инцидент произошёл в турецком городе Сакарья. По данным GZT, 56-летний Ирфан Сезгин увидел в социальной сети видеоролик, на котором якобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказывал о "самом надёжном способе инвестиций в стране". На экране демонстрировались графики с постоянно растущей "ежемесячной прибылью", что создавало иллюзию легкого и безопасного дохода.

Мужчина поверил увиденному и позвонил по номеру телефона, указанному в ролике. После разговора с "консультантами" он начал переводить деньги, следуя их инструкциям.

Как развивалась схема обмана

По словам Сезгина, сначала он перевёл 104 тысячи лир, однако на этом требования не закончились. Мошенники заявили, что для "разблокировки счёта" и возврата средств необходимо отправить дополнительные суммы.

"Сначала я отправил 104 тысячи лир, потом они позвонили и сказали, что нужно отправить еще 250 тысяч, что они смогут снять блокировку со счета и вернуть мне деньги. В итоге из-за них я оказался в долгах, отправил в общей сложности 2,5 миллиона лир. После этого мошенники перестали мне отвечать", — рассказал Ирфан Сезгин / GZT.

В общей сложности мужчина перевёл 2,5 миллиона лир, что превышает 58 тысяч долларов. Мошенники представлялись сотрудниками крупной оборонной корпорации Baykar и государственной нефтяной компании TPAO, усиливая доверие к своим словам.

Последствия и обращение в прокуратуру

Позже Сезгин выяснил, что видео с "президентом" было создано с помощью искусственного интеллекта. Осознав, что стал жертвой мошенничества, он обратился в прокуратуру с официальной жалобой.

"Подобными видео они пытаются опорочить нашего президента. После этих событий вся жизнь пошла под откос", — добавил Сезгин.

Мужчина рассказал, что произошедшее тяжело сказалось на его жизни и здоровье. По его словам, после случившегося он был госпитализирован, у его жены-инвалида начались панические атаки, а отношения с родственниками и детьми резко ухудшились.