Макрон уступил центр сцены: во Франции сменился главный герой новостей

Медиапространство Франции в 2025 году оказалось сосредоточено вокруг нескольких ключевых фигур мировой и национальной политики. Анализ показал, что именно иностранные лидеры чаще всего оказывались в центре внимания французских СМИ, сместив с привычных позиций внутренних игроков. Об этом сообщает газета Ouest-France со ссылкой на данные платформы мониторинга СМИ Tagaday.

Кто чаще всего появлялся в новостях

Согласно исследованию, президент США Дональд Трамп стал самой упоминаемой персоной во французских средствах массовой информации. Его имя фигурировало более чем в 947 тысячах материалов, что в среднем соответствует 113 упоминаниям в час. Аналитики объясняют такую частоту активной медийной стратегией американского лидера, его политическими решениями и постоянной реакцией на международные события.

Президент Франции Эмманюэль Макрон занял второе место с показателем чуть более 871 тысячи упоминаний. Примечательно, что французский лидер впервые за 12 лет уступил первую строчку рейтинга, который ведётся с момента запуска системы мониторинга.

Позиции Путина и других политиков

Президент России Владимир Путин вошёл в первую пятёрку и занял четвёртое место в рейтинге самых упоминаемых личностей. Его имя регулярно появлялось в публикациях на фоне международной повестки и внешнеполитических тем.

Также в топ-5 вошли бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру и экс-глава МВД Брюно Ретайо. Действующий премьер-министр Себастьен Лекорню расположился на шестой строчке списка.

Методология исследования

Как отмечает Ouest-France, платформа Tagaday отслеживает упоминания порядка 17 тысяч известных персон. Анализ охватывает более 38 тысяч источников, включая телевидение, радио, печатные и интернет-издания. Такой объём данных позволяет достаточно точно отразить структуру внимания французских СМИ.

Другие заметные фигуры рейтинга

В расширенный топ-30 также вошли представители бизнеса, спорта и культуры. Среди них — американский предприниматель Илон Маск (11-е место), капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе (13-е место) и французская певица Санта (19-е место).