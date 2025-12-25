Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Неравные отношения
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:19

Каждый четвёртый — в изоляции: Германия столкнулась с проблемой, которую не закрыть волонтёрами

Муниципалитеты Германии предложили создать фонд против одиночества — Berliner Morgenpost

Одиночество в Германии всё чаще называют не личной проблемой, а социальным вызовом, требующим системных решений. Муниципалитеты предупреждают, что без серьёзных инвестиций страна может столкнуться с долгосрочными последствиями для психического здоровья и социальной сплочённости. Об этом сообщает газета Berliner Morgenpost.

"Десятилетие одиночества"

Глава ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер призвал федеральные власти ФРГ создать общенациональный фонд для борьбы с одиночеством. По его словам, без целенаправленной политики страна рискует вступить в так называемое "десятилетие одиночества".

Асоциализация, разрыв привычных связей и рост числа людей, живущих в изоляции, уже сейчас ощущаются на уровне городов и общин. Муниципалитеты, по словам Бергхеггера, всё чаще сталкиваются с последствиями этого процесса, но их ресурсов недостаточно для масштабного ответа.

Ограниченные возможности волонтёров

Бергхеггер отметил, что волонтёрские инициативы играют важную роль и способны частично смягчить проблему. Однако, как подчеркнул он, добровольческая деятельность не может закрыть все существующие пробелы в социальной поддержке.

"Поэтому, помимо в целом значительно лучшего финансового обеспечения муниципалитетов, необходима также сильная программа федерального правительства и земель по борьбе с одиночеством. С помощью фонда против одиночества можно создать эффективные структуры поддержки", — заявил глава ассоциации городов и коммун Германии.

Финансирование и цели фонда

По замыслу Бергхеггера, фонд должен получить 500 миллионов евро на текущий законодательный период. Источниками финансирования могут стать средства Европейского союза, остатки федерального бюджета или перераспределение внутри отдельных бюджетных статей.

Средства предлагается направить на развитие социальной инфраструктуры — прежде всего библиотек и общественных пространств, которые создают возможности для живого общения и вовлечённости. Такие учреждения, по мнению инициаторов, способны стать точками притяжения для людей, испытывающих социальную изоляцию.

Масштаб проблемы

Актуальность инициативы подтверждают и статистические данные. По информации Немецкой службы помощи при депрессии, примерно каждый четвёртый взрослый житель Германии чувствует себя одиноким. Эксперты предупреждают, что без системных мер этот показатель может расти, усиливая нагрузку на систему здравоохранения и социальные службы.

