Эти полы моментально «старят» квартиру: в 2026 году от них советуют отказаться — проверьте перед ремонтом

Пол в доме часто остаётся в тени стен и мебели, хотя именно он во многом задаёт характер пространства. Некоторые покрытия, ещё недавно считавшиеся универсальными, сегодня всё чаще выглядят неактуально и утяжеляют интерьер. Дизайнеры сходятся во мнении: в 2026 году от ряда решений лучше отказаться, чтобы дом выглядел современно и гармонично. Об этом сообщает издание The Spruce.

Шахматная плитка с контрастом

Чёрно-белая шахматная раскладка долго считалась беспроигрышной классикой, особенно в интерьерах с ретро-настроением. Однако сегодня такой пол всё чаще воспринимается слишком резким и визуально утомляющим. Он перетягивает внимание на себя и может конфликтовать с более спокойной палитрой стен и мебели.

"Мы наблюдаем большой сдвиг в сторону более мягких, нюансированных клеток: верблюжий с кремово-белым, белый с шалфейно-серым, даже бордовый в сочетании с тёплым нейтральным, — говорит основатель и креативный директор Otto Tiles and Design Дамла Тургут. — Эти сочетания всё ещё дают этот графический ритм, но при этом это кажется более вневременным, прощающим и современным".

Холодные серые полы

Серый ламинат и плитка долгие годы были символом универсального ремонта "на все случаи". Но с ростом интереса к уюту и тёплым оттенкам такие покрытия всё чаще выглядят безлико и холодно. Они приглушают естественный свет и плохо сочетаются с актуальными цветами интерьера.

"Холодные серые полы, доминировавшие в прошлом десятилетии, наконец-то теряют обороты, — отмечает Дамла Тургут. — Мы видим, как дизайнеры возвращаются к мёду, натуральному дубу, ириске и грецким орехам — всему, что имеет тепло и разнообразие".

Однотонный фарфор без фактуры

Крупная гладкая плитка без рисунка долго была стандартом для ванных комнат и кухонь. Сегодня такой пол часто воспринимается утилитарным и лишённым характера. Современные интерьеры всё больше тяготеют к материалам с глубиной и природной текстурой.

"Обычный фарфор или керамика может казаться холодным, утилитарным и противоречить теплу и изысканности, которые требуют современные кухни, — говорит дизайнер интерьеров и основательница O'Brien Harris Лаура О'Брайен. — Тем не менее, фарфор, созданный в стиле натурального камня, может быть элегантным при продуманном выполнении".

Узорчатый винил под плитку

Самоклеящиеся виниловые покрытия с активным орнаментом часто использовали как быстрый способ добавить акцент. Но перегруженные узоры всё чаще выглядят искусственно и быстро надоедают, особенно в жилых помещениях.

"Тяжёлый винил с узорами, имитирующий старинную плитку, часто звучит скорее театрально, чем вечно, — отмечает основатель и главный дизайнер Nina Lichtenstein Custom Home Design Нина Лихтенштейн. — Её заменят тонкая текстура и глубина — материалы, вызывающие спокойствие и связь, а не соперничающие за внимание".

Ультраглянцевые покрытия

Глянцевые полы ассоциируются с отельной эстетикой и безупречной картинкой, но в реальной жизни они доставляют немало неудобств. На такой поверхности заметны следы и разводы, а сама она может быть небезопасной.

"Глянцевые полы часто выглядят холодно и воспринимаются скорее как "показной дом", чем как "настоящий дом", — объясняет Дамла Тургут. — Матовые и отточенные отделки выглядят гораздо более приземлённо и элегантно".

Отказ от устаревших напольных решений не означает радикальный ремонт. Чаще всего достаточно заменить покрытие на более тёплое, натуральное и тактильно приятное, чтобы интерьер зазвучал по-новому. В 2026 году дизайнеры советуют делать ставку на материалы, которые создают ощущение уюта и остаются актуальными вне быстрых трендов.