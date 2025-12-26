Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с парнем сидят на полу
Девушка с парнем сидят на полу
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 21:33

Эти полы моментально «старят» квартиру: в 2026 году от них советуют отказаться — проверьте перед ремонтом

Холодные серые полы называют устаревшим решением для интерьера — The Spruce

Пол в доме часто остаётся в тени стен и мебели, хотя именно он во многом задаёт характер пространства. Некоторые покрытия, ещё недавно считавшиеся универсальными, сегодня всё чаще выглядят неактуально и утяжеляют интерьер. Дизайнеры сходятся во мнении: в 2026 году от ряда решений лучше отказаться, чтобы дом выглядел современно и гармонично. Об этом сообщает издание The Spruce.

Шахматная плитка с контрастом

Чёрно-белая шахматная раскладка долго считалась беспроигрышной классикой, особенно в интерьерах с ретро-настроением. Однако сегодня такой пол всё чаще воспринимается слишком резким и визуально утомляющим. Он перетягивает внимание на себя и может конфликтовать с более спокойной палитрой стен и мебели.

"Мы наблюдаем большой сдвиг в сторону более мягких, нюансированных клеток: верблюжий с кремово-белым, белый с шалфейно-серым, даже бордовый в сочетании с тёплым нейтральным, — говорит основатель и креативный директор Otto Tiles and Design Дамла Тургут. — Эти сочетания всё ещё дают этот графический ритм, но при этом это кажется более вневременным, прощающим и современным".

Холодные серые полы

Серый ламинат и плитка долгие годы были символом универсального ремонта "на все случаи". Но с ростом интереса к уюту и тёплым оттенкам такие покрытия всё чаще выглядят безлико и холодно. Они приглушают естественный свет и плохо сочетаются с актуальными цветами интерьера.

"Холодные серые полы, доминировавшие в прошлом десятилетии, наконец-то теряют обороты, — отмечает Дамла Тургут. — Мы видим, как дизайнеры возвращаются к мёду, натуральному дубу, ириске и грецким орехам — всему, что имеет тепло и разнообразие".

Однотонный фарфор без фактуры

Крупная гладкая плитка без рисунка долго была стандартом для ванных комнат и кухонь. Сегодня такой пол часто воспринимается утилитарным и лишённым характера. Современные интерьеры всё больше тяготеют к материалам с глубиной и природной текстурой.

"Обычный фарфор или керамика может казаться холодным, утилитарным и противоречить теплу и изысканности, которые требуют современные кухни, — говорит дизайнер интерьеров и основательница O'Brien Harris Лаура О'Брайен. — Тем не менее, фарфор, созданный в стиле натурального камня, может быть элегантным при продуманном выполнении".

Узорчатый винил под плитку

Самоклеящиеся виниловые покрытия с активным орнаментом часто использовали как быстрый способ добавить акцент. Но перегруженные узоры всё чаще выглядят искусственно и быстро надоедают, особенно в жилых помещениях.

"Тяжёлый винил с узорами, имитирующий старинную плитку, часто звучит скорее театрально, чем вечно, — отмечает основатель и главный дизайнер Nina Lichtenstein Custom Home Design Нина Лихтенштейн. — Её заменят тонкая текстура и глубина — материалы, вызывающие спокойствие и связь, а не соперничающие за внимание".

Ультраглянцевые покрытия

Глянцевые полы ассоциируются с отельной эстетикой и безупречной картинкой, но в реальной жизни они доставляют немало неудобств. На такой поверхности заметны следы и разводы, а сама она может быть небезопасной.

"Глянцевые полы часто выглядят холодно и воспринимаются скорее как "показной дом", чем как "настоящий дом", — объясняет Дамла Тургут. — Матовые и отточенные отделки выглядят гораздо более приземлённо и элегантно".

Отказ от устаревших напольных решений не означает радикальный ремонт. Чаще всего достаточно заменить покрытие на более тёплое, натуральное и тактильно приятное, чтобы интерьер зазвучал по-новому. В 2026 году дизайнеры советуют делать ставку на материалы, которые создают ощущение уюта и остаются актуальными вне быстрых трендов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Горчица и уксус убирают серость с полотенец — эксперты по быту сегодня в 15:57
Замочила кухонные полотенца по-японски — серость ушла за ночь, запаха больше нет

Кухонные полотенца снова станут светлыми и свежими: японский подход к чистоте, простой раствор и несколько привычек, которые меняют результат.

Читать полностью » Короткий холодный цикл снижают перенос красителя при стирке — House Digest сегодня в 9:30
Новые яркие вещи опаснее всего: одна ошибка в первой стирке — и весь шкаф в разводах

Одежда может окрашиваться даже при сортировке по цветам. Исследование показало: длинные и горячие циклы усиливают перенос красителя — помогает короткая стирка в холодной воде.

Читать полностью » Интерьер-образец помогает избежать стилистического хаоса — стилисты сегодня в 3:50
Эти ошибки в ремонте съедают бюджет — большинство допускает их в самом начале

Как сделать стильный интерьер без лишних затрат: пять практичных приёмов, которые помогают сэкономить на ремонте и избежать типичных ошибок ещё на этапе планирования.

Читать полностью » Индукционная плита отключается без посуды и снижает риск перегрева — House Digest вчера в 20:09
Хотел поменять газ на индукцию — и только потом узнал о главной “ловушке”

Индукционные плиты становятся всё более популярными. Узнайте, какие преимущества и подводные камни они имеют, стоит ли менять газ на электричество.

Читать полностью » Толстые столешницы утяжеляют современную кухню — дизайнеры вчера в 14:10
Сделала такую кухню — и быстро пожалела: эти решения уже устарели

Какие решения в дизайне кухни уже считаются устаревшими и почему от них стоит отказаться, если вы хотите сохранить ощущение уюта, света и современности.

Читать полностью » Быстрая стирка хуже удаляет грязь, чем другие режимы — Мэри Гальярди вчера в 8:05
Запах возвращался снова и снова — пока я не перестала делать одну ошибку со стиркой

Быстрый цикл удобен, но не всегда отстирывает как надо: ему не хватает времени и перемешивания. Когда использовать режим правильно и в каких случаях лучше выбрать обычную стирку.

Читать полностью » Вертикальное хранение увеличивает вместимость шкафа в 2–4 раза — эксперты по быту вчера в 2:02
Раньше пуховики не помещались — теперь влезают все: приём оказался элементарным

Как японский метод вертикального хранения помогает уместить зимний гардероб в маленьком шкафу и освободить пространство без выбрасывания вещей.

Читать полностью » Горячее масло в трубах остывает и прилипает к стенкам — Патрик Фи 24.12.2025 в 19:43
Слив работал нормально — пока я не делала этого после готовки

Выливая масло в раковину, вы ставите под угрозу не только свои трубы, но и бытовую технику. Узнайте 7 шокирующих последствий этой привычки.

Читать полностью »

Новости
Еда
Китайский бекон советуют пропарить перед жаркой — Chowhound
Авто и мото
Генератор снижает заряд аккумулятора зимой — автомеханики
Спорт и фитнес
Короткая тренировка пилатеса улучшает осанку и концентрацию — Ясмин Карачиваля
Наука
Африка вступила в фазу континентального разлома — The Indian Express
Туризм
Запеченный картофель – лучший выбор для здорового питания в отпуске
Питомцы
Кошки наблюдают за спящими хозяевами из-за сумеречной активности — Праджапати
Садоводство
Мирную лилию удобряют 2–3 раза за сезон активного роста — House Digest
Красота и здоровье
Пандемии повторяются из-за взаимодействия человека и природы — Science Times
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet