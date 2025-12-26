Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Следы древних морей
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 2:59

Загадка Бермудского треугольника сместилась под землю: учёные обнаружили странный слой в глубине

Учёные обнаружили под Бермудскими островами слой пород толщиной до 20 км — Аctualno

Бермудские острова десятилетиями считались географической загадкой, вокруг которой возникли десятки мифов — от аномалий навигации до таинственных природных сил. Однако новое научное исследование предлагает куда более приземлённое объяснение, основанное на данных глубинной геофизики. Ученые выяснили, что устойчивость архипелага определяется не поверхностными процессами, а структурой земных недр. Об этом сообщает научное издание Аctualno.

Что обнаружили под Бермудскими островами

Ключевую роль в исследовании сыграли данные сейсмической станции, расположенной непосредственно на Бермудских островах. Анализ прохождения сейсмических волн показал аномалию: на глубине до 50 километров волны распространяются иначе, чем это характерно для обычной океанической литосферы.

В стандартных условиях под океанической корой почти сразу залегает плотная мантия. Однако под Бермудскими островами ученые выявили дополнительный слой пород с пониженной плотностью, встроенный прямо в тектоническую плиту.

По оценкам специалистов, толщина этого слоя достигает 20 километров. По своим масштабам он сопоставим с крупными геологическими структурами континентального типа, что само по себе необычно для океанического архипелага.

Как скрытый слой удерживает архипелаг на поверхности

Главная особенность обнаруженной структуры — ее меньшая плотность по сравнению с окружающей мантией. Именно это свойство позволяет ей выполнять роль естественной опоры для островов.

Менее плотный материал создает дополнительную плавучесть, благодаря которой участок земной коры под Бермудскими островами не погружается под собственным весом. Это особенно важно с учетом возраста архипелага и того факта, что активная вулканическая деятельность здесь давно прекратилась.

Исследователи сравнивают этот механизм с гигантским "поплавком", который поддерживает острова на протяжении миллионов лет. Без него архипелаг, вероятнее всего, давно бы оказался ниже уровня океана и превратился в подводное плато.

Откуда взялась геологическая аномалия

Происхождение необычного слоя ученые связывают с древним этапом вулканической активности в регионе. По расчетам, около 30-35 миллионов лет назад здесь происходили интенсивные магматические процессы, способные изменить состав и плотность пород внутри тектонической плиты.

В результате могла сформироваться устойчивая зона облегченного материала, которая сохранилась до наших дней. При этом современные наблюдения не фиксируют под архипелагом активного мантийного плюма — горячего потока вещества из глубин Земли, который обычно подпитывает вулканические острова.

Таким образом, Бермудские острова удерживаются на поверхности не за счет текущих процессов, а благодаря "наследию" древней геологической эпохи, скрытому глубоко под океаническим дном.

Новое исследование показывает, что устойчивость Бермудских островов объясняется редкой структурой земной коры, а не мистическими факторами. Архипелаг оказался наглядным примером того, как процессы, происходившие десятки миллионов лет назад, продолжают формировать облик планеты и сегодня.

